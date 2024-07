Castello Lukeba part aux JO avec l’objectif d’« aller au bout »

Pour rejoindre Dominique Bijotat et Patrice Garande au palmarès olympique.

La France olympique rêve de l’or en football, et son tournoi démarre ce mercredi face aux États-Unis à Marseille. Le défenseur central Castello Lukeba a pris la parole dans L’Équipe ce mardi pour aborder les ambitions de l’équipe coachée par Thierry Henry. « C’est vraiment symbolique, c’est la compétition qui réunit tous les sports et tous les pays du monde, c’est un honneur d’y participer. Je me rappelle que je regardais Usain Bolt à la télé quand j’étais petit, a raconté le joueur de 21 ans. Ici, on a tous cet objectif, aller au bout, même s’il ne suffit pas de le dire », a insisté le défenseur central aux treize sélections avec les Bleuets, avant de marteler : « La clé, c’est d’être plus concentrés, de rester en alerte de ne pas avoir un excès de confiance, pour ne pas les reproduire pendant la compétition ».

Pour espérer aller chercher la médaille d’or, Castello Lukeba a insisté sur l’importance d’Alexandre Lacazette, qui « tire tout le monde vers le haut », et a développé le projet de jeu du sélectionneur Thierry Henry : « On a un jeu porté vers l’avant, avec beaucoup de joueurs dans l’axe qui sont forts dans le petit jeu et les combinaisons, mais aussi la faculté à utiliser les côtés avec des espaces. »

En somme, faire tout l’inverse de la bande à Ripoll en 2021.

