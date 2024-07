Une ligne de hors-jeu improbable au Venezuela

Pythagore aurait été fier.

Alors que les championnats européens ne reprennent pas avant mi-août, les championnats sud-américains, eux, continuent de se disputer. Et en Liga FutVe, le championnat vénézuélien, le match opposant l’Academia Puerto Cabello au Portuguesa a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Alors que Puerto Cabello pensait tenir la victoire en marquant dans les derniers instants, le but a été finalement refusé pour une position de hors-jeu. Sauf que lorsque l’action a été repassée à la télévision avec la traditionnelle ligne de démarcation, celle-ci était complètement inclinée, en plus d’être en mouvement.

Creo que es importante aclarar que esto fue hecho por los encargados de la transmisión y no tiene nada que ver con el VAR. A los directores de las transmisiones de la Liga FutVe, por favor, no lo hagan de nuevo. Exponen y muy mal el producto. pic.twitter.com/l2GRp62HH4 — Foro Todofutbol (@foro_todofutbol) July 23, 2024

Cette vidéo a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, car renvoyant l’image d’un championnat truqué où l’arbitrage pouvait facilement être manipulé. Cependant des journalistes locaux ont rapidement expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de l’équipe chargée de la retransmission, et que la ligne tracée n’avait rien à voir avec ce que le corps arbitral avait jugé. Ces mêmes journalistes ont regretté le fait que la seule vidéo du championnat vénézuélien à tourner internationalement soit celle-ci, qui révèle un sérieux problème de compétence des équipes techniques en plus de donner une mauvaise image de la Liga FutVe. La ligue vénézuélienne n’a pas communiqué à ce sujet.

Pourtant, les lignes au Venezuela, c’est fréquent.

