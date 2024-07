La confidence folle de Roy Keane sur la cigarette

Roy Keane ne fait décidément rien comme personne.

La légende irlandaise de Manchester United s’est laissé aller à une confidence pour le moins inattendue lors d’une conversation avec Gary Neville et Ian Wright au sein du podcast The Overlap’s Stick to Football.

Au moment d’évoquer son enfance à Cork, Keane raconte que c’est au moment de la Coupe du monde 1982 en Espagne qu’il est tombé littéralement amoureux du football… et qu’il a décidé d’arrêter la cigarette. « C’était une époque incroyable. Je me rappelle qu’avec mes amis, on avait l’habitude de jouer le soir après les matchs du Mondial. J’avais 11 ans. J’étais avec mes amis, nous jouions au football et nous fumions quelques cigarettes. (Une fois), je jouais et ils m’ont dit : “Tu prends ça, toi ?” Et je me souviens avoir répondu : “J’y renonce. Je veux être footballeur. J’abandonne la cigarette, les gars.” »

Et si garantir à ton pote un destin à la Roy Keane était la solution pour qu’il arrête de fumer ?

