Thomas Meunier met les choses au point avec Trabzonspor

Un retour en Ligue 1, mais aussi une procédure judiciaire de la part de son ancien club.

Nouveau joueur de Lille et attaqué par Trabzonspor, Thomas Meunier a souhaité répondre à son ex-employeur sur X. « Après avoir été cloué au pilori gratuitement, il est temps pour moi de mettre les choses au point. J’ai respecté à 100% les accords pris avec Trabzonspor. Une clause me permettait de mettre un terme à mon contrat unilatéralement et sans frais jusqu’au 15 juillet, à condition de rejoindre un club qui ne dispute pas le championnat de Turquie. Cette clause avait été ajoutée et acceptée par Trabzonspor, car j’étais arrivé gratuitement au club », a ainsi indiqué le latéral.

Setting the record straight. File closed now. pic.twitter.com/hjcbCFuMsc — Thomas Meunier (@ThomMills) July 23, 2024

Avant de continuer : « Je m’apprêtais sincèrement à disputer une autre saison en Turquie quand je suis entré en contact avec le club français de Lille aux environs de 18h. À 21h30, soit à mon retour de vacances en Grèce, j’ai directement envoyé le document qui me permettait d’activer ma clause de départ. Lille a contacté Trabzonspor à ce moment-là, et Trabzonspor a confirmé avoir bien reçu ma demande. Les termes de ma clause avaient donc été respectés. Tout a été fait correctement et avec respect. Le communiqué de presse des représentants du club est donc erroné, mon nom et mes principes ont été salis sans raison. »

Qui va trancher ?

Lille en sait plus sur ses probables adversaires européens