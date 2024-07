Mikel Arteta demande à ses dirigeants de recruter des joueurs

L’été se fait attendre par tout le monde, mais peut-être plus encore par Arteta.

Après deux saisons à finir deuxième de Premier League derrière Manchester City, Mikel Arteta demande à ses dirigeants d’investir pendant le mercato. Dans des propos rapportés par le Mirror ce mardi, l’entraîneur d’Arsenal souhaite que ses propriétaires sortent le chéquier pour gagner la Premier League. « Nous le devons. La perfection exigée dans ce championnat pousse à nous rehausser. Nous devons nous améliorer partout, dans chaque chose que l’on fait, ambitionne l’ancien milieu de terrain. Quand vous êtes si proches du but, vous voulez l’atteindre. On n’est pas loin. » D’après le média anglais, les attaquants Alexander Isak et Ivan Toney, le milieu espagnol Mikel Merino et le défenseur italien Ricardo Calafiori sont sur les tablettes de l’équipe londonienne, qui a remporté son dernier titre en 2004.

S’il ne gagne pas la Premier League, Arsenal pourra se consoler avec le trophée de l’Emirates Cup, qu’il dispute face à Lyon début août.

