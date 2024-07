Les notes du Tour de France 2024

Total Énergies

On a pleuré de joie pour Anthony Turgis, de tristesse pour Mattéo Vercher. On a vibré devant les échappées de Jordan Jegat, on a admiré la rédemption de Steff Cras et on a été en colère après le vol de 11 de leurs vélos. Le logo multicolore n’est, en fait, qu’une référence aux émotions de Vice-Versa.