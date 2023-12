L’Association nationale des supporters saisit la justice contre les interdictions de déplacement

L’Association nationale des supporters a saisi la justice concernant les nombreuses interdictions de déplacement de supporters, prononcées pour les rencontres de championnat et de Coupe de France de ce week-end. L’ANS a publié la liste des matchs pour lesquels elle a saisi le Conseil d’État : Saint-Méziéry-Auxerre (à Troyes), Montpellier-Lens, Nice-Reims et Angoulême-Bordeaux. Anticipant la publication de l’arrêté préfectoral, les Ultramarines de Bordeaux avaient d’ailleurs expliqué qu’ils comptaient bien se rendre à Angoulême. Pour les autres matchs concernés par des arrêtés (PSG-Nantes, Lyon-Toulouse, Lorient-Marseille, Saint-Étienne-Nîmes), l’ANS ne saisira pas la justice.

Par conséquent, il est indispensable d'ouvrir les parcages visiteurs pour ces quatre rencontres. C'est dans l'intérêt des clubs, des pouvoirs publics et des supporters. Notre démarche a pour finalité de garantir la bonne tenue de ces rencontres dans le respect des libertés. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) December 8, 2023

« Nous sommes convaincus que les arrêtés relatifs aux déplacements des supporters auxerrois, rémois, bordelais et lensois sont : très grossièrement illégaux et injustifiables et de nature, par leur tardiveté, à créer plus de risques qu’ils ne sont censés en prévenir », écrit l’association, qui demande d’ouvrir les parcages visiteurs pour ces quatre rencontres en invoquant « l’intérêt des clubs, des pouvoirs publics et des supporters » . Toutes ces interdictions de déplacement ont fait suite à la mort d’un supporter nantais, tué à l’arme blanche samedi dernier en marge de Nantes-Nice.

Nous avons choisi de ne pas contester les arrêtés relatifs aux rencontres PSG/Nantes, Saint-Etienne/Nîmes, Lorient/OM et OL/Toulouse. Ces arrêtés sont très contestables. Mais ils vont drainer des affluences très importantes. Il est trop tard pour chambouler leur encadrement. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) December 8, 2023

