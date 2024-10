Nice en gueule de bois à Budapest

Ferencváros 1-0 Nice

But : Bombito (15e C.S.C) pour Ferencváros

Expulsion : Rosario (84e) pour Nice

Si la majorité des clubs français engagés sur la scène européenne nous régalent en ce moment, plusieurs de nos équipes semblent toutefois jouer contre l’indice UEFA hexagonal, depuis le début de saison : le Paris Saint-Germain, incapable d’exister sur la pelouse d’Arsenal ou de dominer le PSV en Ligue des champions, mais aussi l’OGC Nice, dont la campagne de Ligue Europa fait franchement peine à voir. Ce jeudi soir, les Aiglons rentrent de Budapest avec une défaite plutôt logique subie sur la pelouse de Ferencváros (1-0) et après trois rencontres dans cette « phase de championnat » de C3, le club azuréen ne possède qu’un seul point, récolté lors de la première journée contre la Real Sociedad.

Le quart d’heure canadien

Auteur d’un match très mitigé, l’international canadien Moïse Bombito a coulé les siens en déviant malencontreusement, de la tête, une remise d’Ibrahim Cissé (1-0, 15e) après un coup franc bêtement concédé par Antoine Mendy. Diop et son capitaine Pablo Rosario, qui se sont violemment télescopés peu de temps après (19e), ont symbolisé le naufrage des Niçois : le premier est sorti à la pause après avoir terminé le premier acte malgré un crâne ouvert, le second a été viré de l’aire de jeu par Anastasios Sidiropoulos, en fin de match, pour une intervention foireuse en tant que dernier défenseur, sur le malin Matheus Saldanha (84e).

🥶 OH LE COUP DE FROID À BUDAPEST Sur un lointain coup-franc, Bombito dévie une remise de la tête dans ses propres filets et trompe Bulka… Nice est mené à la pause par les Hongrois !#FTCOGCN | #UEL pic.twitter.com/Rp7R8iiZbN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 24, 2024

Entre les deux, les visiteurs ont peiné à existé, malgré l’activité de Jonathan Clauss, pas toujours souverain mais qui aura offert des balles de but à Sofiane Diop (13e), Evann Guessand (46e, 51e) et Jérémy Boga (49e), mais aussi l’entrée énergique de Mohamed-Ali Cho, dans la dernière demi-heure. Le sursaut niçois n’a toutefois pas duré longtemps. Trahi par son défenseur et son poteau au quart d’heure de jeu, Marcin Bułka a eu du boulot tout au long de la rencontre, notamment sur le coup franc de Kady (40e), la tentative de Mohammad Abu Fani au bout d’une contre-attaque (45e+3) et la frappe vicieuse d’Adama Traoré (60e). Mais Barnabás Varga, débouté par Mohamed Abdelmonem (63e) et un poil trop court ensuite sur un nouveau tir de Traoré (71e), est tout de même passé très très proche du break. Nice n’a plus connu la victoire depuis six rencontres. La dernière, c’était un 8-0 contre l’AS Saint-Étienne.

Ferencváros (4-2-3-1) : Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Gartenmann, Ćivić (Ben Romdhane, 74e) – Rommens, Abu Fani – A. Traoré, Kady (H. Maïga, 74e), Zachariassen (C. Ramírez, 74e) – Varga (Saldanha, 80e). Entraîneur : Pascal Jansen.

Nice (3-4-3) : Bułka – A. Mendy (Bouanani, 74e), Bombito, Abdelmonem – Clauss, Boudaoui, Rosario, Louchet (Abdi, 65e) – S. Diop (Boga, 46e), Laborde (Moukoko, 64e), Guessand (Cho, 64e). Entraîneur : Franck Haise.