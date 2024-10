Maxime Lopez avait « un peu cette crainte d’une pression négative »

Le Paris réussi.

Arrivé cet été libre de Sassuolo, Maxime Lopez a surpris son monde en choisissant le Paris FC, où évoluait son frère. Mais après neuf journées de Ligue 2, le Marseillais et ses ouailles sont solidement installés en tête du championnat, et rêvent tout haut de Ligue 1, notamment grâce à la connexion phocéenne entre l’ancien joueur de l’OM et son pote du Burel FC, Ilan Kebbal. « C’est vrai que cette connexion ressort beaucoup », a reconnu Lopez en conférence de presse, « Mais c’est le cas avec tous les autres aussi. Avec Adama (Camara), avec Lohann (Doucet) et même avec Jean-Philippe Krasso, qui joue en neuf, mais qui aime bien décrocher. Je trouve par exemple que sur le match de lundi, tout le monde a été au niveau et cela se ressent sur le terrain. »

De plus en plus proche de sa forme optimale selon les mots, le milieu de 26 ans apprécie les joies de la Ligue 2, un championnat qu’il trouve« physiquement costaud, mais techniquement aussi », avec « des équipes qui attaquent, prennent des risques. On ne s’ennuie pas ».

Quand au changement de dimension du PFC, racheté par la famille Arnault et Red Bull, Maxime Lopez avoue que cela l’a perturbé : « J’avais un peu cette crainte d’une pression négative. Mais au final, je pense que cela a été positif pour à tout le monde. Je pense au contraire que cela doit stimuler tout le monde, donner encore plus envie de faire une grande saison parce qu’il y a des très belles choses qui arrivent pour ce club. À nous les joueurs de faire ce qu’il faut pour arriver le plus vite possible là-haut. Mais je le répète, il y a ici un bon groupe qui est content de kiffer le moment présent. »

Pas un mot sur Charléty, bizarrement.

Le PFC enfonce Troyes et reprend la tête