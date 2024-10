Vous ne devinerez jamais qui est pressenti pour sauver Montpellier

La retraite, c’est déjà fini pour le Jürgen Klopp français ?

Présent dans les tribunes de la Mosson pour assister à la déroute de Montpellier face à l’OM ce dimanche (0-5), Jean-Louis Gasset serait en pourparlers avec le club héraultais pour succéder à Michel Der Zakarian, limogé à la suite de la rencontre. S’il avait officiellement annoncé sa retraite en mai dernier, l’entraineur de 70 ans pourrait bien reprendre du service selon les informations du Parisien et de L’Équipe.

« Entraîneur, c’est terminé »

La décision semblait pourtant irrévocable en fin de saison dernière, lorsque JLG déclarait « entraîneur, c’est terminé, ma décision est définitive » à l’issue de son mandat à la tête du club phocéen, mais l’ancien joueur (1975-1985), adjoint (1985-1998) et coach de Montpellier (1998-1999 et 2017) pourrait bel et bien revenir à ses premiers amours à la Paillade. Si le poste de directeur sportif pourrait également être envisagé, l’option la plus avancée semble être le rôle d’entraineur pour Gasset au MHSC. L’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures, la lanterne rouge du championnat recevant Toulouse dès dimanche (17h) pour la neuvième journée de Ligue 1.

On aurait plutôt pensé à Michel Mézy, Rolland Courbis ou René Girard pour insuffler un vent de fraicheur au MHSC.

