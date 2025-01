Le SCO enterre Montpellier, Strasbourg écœure Toulouse

Deux victoires à l’extérieur dans le duplex de Ligue 1, ce dimanche après-midi.

À Toulouse, c’est un doublé d’Emmanuel Emegha, buteur sur une glissade de Guillaume Restes (14e) puis sur un mouvement parfait des Strasbourgeois (26e), qui a fait basculer la rencontre en faveur du Racing (1-2), malgré la domination des Violets, qui ont tout tenté. Le club alsacien (9e), qui enchaîne un quatrième succès de rang toutes compétitions confondues, se replace à un petit point de son hôte du jour.

À Montpellier, c’est un doublé d’Estéban Lepaul, buteur après une percussion de Jim Allevinah (30e) puis un ballon glissé par Himad Abdelli et dévié par Jordan Ferri (69e), qui a fait basculer la rencontre en faveur d’Angers (1-3). Au fond du trou, la lanterne rouge a même terminé à neuf après les deux cartons rouges coup sur coup de l’entrant Boubakar Kouyaté (84e) puis du capitaine Ferri (86e), et Zinedine Ferhat a plié le match dans le but vide après une montée désespérée de Benjamin Lecomte (90e+9), qui avait largement retardé l’échéance face à des Angevins beaucoup trop gentils.

Montpellier (12 défaites en 17 matchs) peut déjà commencer à préparer l’opération remontée.

Montpellier 1-3 Angers

Buts : Savanier (61e S.P.) pour le MHSC // Lepaul (30e & 69e) & Ferhat (90e+9) pour le SCO

Expulsions : B. Kouyaté (84e) & Ferri (86e) pour le SCO

MHSC (4-1-4-1) : Lecomte – Tchato (Fayad, 82e), Omeragić, Sagnan, I. Sylla (Sainte-Luce, 71e) – Chotard (Kouyaté, 71e) – Al-Taamari, Ferri, Nzingoula (Nordin, 46e), Savanier (Khazri, 71e) – Adams. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

SCO (4-2-3-1) : Y. Fofana – Arcus, Biumla, Lefort, F. Hanin – Aholou (Belkhdim, 76e), H. Belkebla – Allevinha (Ferhat, 62e), Abdelli (Capelle, 90e), El Melali (Raolisoa, 62e) – Lepaul (I. Niane, 76e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Toulouse 1-2 Strasbourg

Buts : I. Doukouré (35e C.S.C.) pour le Téfécé // Emegha (14e & 26e) pour le Racing

TFC (3-4-2-1) : Restes – McKenzie, C. Cresswell, Akdağ (Genreau, 69e) – Dønnum, Canvot, C. Cásseres (Zajc, 90e), Suazo (Babicka, 85e) – Aboukhlal, Gboho – King (Magri, 69e). Entraîneur : Carles Martínez.

RCSA (4-4-1-1) : Đ. Petrović – G. Doué, M. Sarr, I. Doukouré, D. Moreira (Diong, 90e+1) – Bakwa (Senaya, 84e), H. Diarra, A. Santos, Nanasi (Sobol, 84e) – Lemaréchal – Emegha. Entraîneur : Liam Rosenior.

