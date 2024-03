Pronostic Montpellier Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier et Strasbourg dos à dos

Cette confrontation entre Montpellier et Strasbourg met aux prises deux équipes engagées dans la lutte pour le maintien et en méforme. Il y a quelques semaines de cela, ces deux formations disposaient d’une petite avance sur la zone rouge mais subissent de plein fouet le retour en forme des Lyon, Lorient ou Toulouse. Actuellement, le club héraultais pointe à la 15e place avec le même nombre de points que Lorient, premier relégable. Lors des 14 dernières journées de Ligue 1, le MHSC ne s’est imposé qu’à deux reprises lors de sa double confrontation face à Metz, qui est avant-dernier du championnat. En grande difficulté, Montpellier avait réussi une bonne entame au stade Vélodrome le week-end dernier en ouvrant le score par Al-Tamari avant de toucher les montants à 2 reprises. Par la suite, les hommes de Michel der Zakarian se sont écroulés (4-1). La fin de saison s’annonce longue à Montpellier, et cela d’autant plus si le MHSC ne s’impose pas ce dimanche face à Strasbourg.

En face, Strasbourg est légèrement mieux puisqu’il compte 3 points de plus que le premier relégable. Toutefois, le club alsacien est sur un passage délicat de 6 journées sans le moindre succès et surtout sur 3 revers consécutifs. Le week-end dernier, le Racing a encaissé un lourd revers à la Meinau face à une brillante équipe brestoise (0-3). Les Strasbourgeois avaient peut-être en tête leur quart de finale de Coupe de France à Lyon. Dans le Rhône, les hommes de Vieira ont livré une prestation intéressante poussant l’OL à la séance de tirs aux buts, au cours de laquelle les Alsaciens ont manqué 2 tentatives qui ont précipité leur élimination. Désormais, le RCS peut se focaliser sur le maintien avec ce déplacement important à Montpellier où il serait précieux de ramener au moins un point. Au regard de la dynamique des 2 équipes, et de leur difficulté en déplacement, Montpellier et Strasbourg devraient se quitter sur un match nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

