Pronostic Strasbourg Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg costaud à la Meinau face à Montpellier

Le Racing Club de Strasbourg a connu de gros changements lors de l’intersaison avec l’arrivée de nouveaux propriétaires mais aussi d’un nouveau coach, en la personne de Patrick Vieira. Ce dernier doit regretter le départ du buteur Diallo, qui avait été décisif dans l’obtention du maintien, mais aussi celui de Bellegarde parti du côté de Wolverhampton lors des dernières heures du mercato. Pour sa rentrée en championnat, la formation alsacienne a dominé l’Olympique lyonnais (2-1) grâce justement à un Bellegarde des grands soirs. Ensuite, les Strasbourgeois ont montré leurs limites en déplacement en s’inclinant à 2 reprises sur la Côte d’Azur face à Monaco (3-0) et Nice (2-0). Entretemps, les hommes de Vieira avaient profité du soutien de leur public de la Meinau pour s’imposer face à Toulouse (2-0).

En face, Montpellier fait partie de ces équipes très irrégulières ces dernières années. Capables de très bonnes choses comme à Lyon (1-4), les Montpelliérains ont aussi perdu des points à domicile contre le Havre (2-2) et Reims (1-3). Avec le resserrement de la L1 à 18 clubs, la formation héraultaise doit rapidement se reprendre pour ne pas se retrouver en danger. Lors de la dernière journée, les hommes de Michel der Zakarian ont connu une nouvelle désillusion en s’inclinant face à Lille (1-0). Suite aux départs de Mavididi et Wahi, le MHSC a tenté deux paris avec Adams et Al-Tamari qui ont déjà marqué 3 buts chacun, encadrés par les Savanier, Nordin ou Khazri. Solide à la Meinau, Strasbourg pourrait enchaîner une 3e victoire à domicile en 3 matchs face à une formation montpelliéraine sur courant alternatif.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

