L’étrange hommage de la FFF à Sakina Karchaoui

Il n’y a plus de budget à la Fédération française de football.

Sakina Karchaoui a disputé ce samedi soir son 100e match sous les couleurs du PSG, dans un derby francilien qui a débouché sur un match nul (1-1). Cent capes, ça se fête, et ça se célèbre même. Mais encore faut-il le faire correctement. Dans un post publié sur X (et supprimé pendant la rédaction de cet article), la 3F a vraisemblablement utilisé une intelligence artificielle pour créer un petit visuel en hommage à l’arrière gauche. Jusque-là, rien de bien scandaleux. Mais sur l’image, on aperçoit Karchaoui, dans une tenue mi-foot mi-chic… avec un corps très bizarrement proportionné. On vous laisse juger l’œuvre, mais soyons francs : ça ressemble à un gros raté.

Quelqu’un donne des cours de Photoshop ?

Vers un forfait de Marie-Antoine Katoto pour la Coupe du monde