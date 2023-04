Nasser, seul soutien de la candidature française pour l’organisation de l’Euro féminin

Nasser a tenté de sauver les meubles.

Actuellement à Lisbonne pour assister ce mercredi au 47e congrès de l’UEFA, lors duquel Aleksander Čeferin – seul candidat à sa succession – sera réélu à la présidence, Nasser Al- Khelaïfi a également voté pour l’attribution de l’organisation de l’Euro féminin 2025. En tant que président de l’ECA (European club association, ou Organisation européenne des clubs en VF), NAK a donné la seule voix à la candidature française, selon RMC Sport. Un soutien qui n’a toutefois pas fait le poids face à la concurrence de la Suisse qui a été retenue pour accueillir l’évènement.

🇨🇭 Switzerland have been appointed hosts of the 2025 UEFA Women’s EURO!@WEURO | #WEURO2025 pic.twitter.com/X7pvrMweke

— UEFA (@UEFA) April 4, 2023