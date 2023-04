La Suisse devance la France pour l’organisation de l’Euro féminin 2025 

La Suisse bat une nouvelle fois la France. Il ne faudrait pas que cela devienne une habitude.

La Suisse a obtenu ce mardi l’organisation de l’Euro féminin 2025 par le comité exécutif de l’UEFA rassemblé à Lisbonne. Pourtant pas favorite face à la concurrence, la candidature helvète a eu la faveur du scrutin contre la France, la Pologne et le conglomérat scandinave Suède, Norvège et Finlande.

