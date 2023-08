L’Espagne torpille la Suisse et file en quarts

Suisse 1-5 Espagne

Buts : Codina CSC (11e) pour la Nati // Bonmati (5e;36e), Redondo (18e), Codina (45e) et Hermoso (70e) pour la Roja

Pas une Bonmati-née pour la Nati.

Laminée par le Japon pour conclure sa phase de poules, l’Espagne a passé ses nerfs sur la Suisse en huitièmes (1-5). Une démonstration qui ouvre la porte des quarts à la Roja.

Les premières minutes de cette partie ne laissent d’ailleurs que peu de doutes concernant son issue. D’entrée de jeu, Aitana Bonmati récupère la gonfle en plein coeur de la surface, crochète et balance une frappe croisée du gauche au fond (0-1, 5e). Complètement étouffée et dépassée, la Nati profite d’une bourde de Laia Codina, qui envoie une mine en direction de Cata Coll directement dans ses cages, pour revenir (1-1, 11e). Une boulette qui ralentit à peine le rouleau compresseur espagnol. Alba Redondo, à la réception d’un centre de Bonmati, redonne l’avantage à l’Espagne (1-2, 18e). À la passe, la milieu du FC Barcelone se retrouve, à nouveau, à la conclusion quelques minutes plus tard après s’être amusée avec l’arrière-garde helvète (1-3, 36e). Son GPS désormais mis à jour, Codina vient plier l’affaire juste avant la pause (1-4, 45e). Un premier acte que la Suisse boucle sans la moindre tentative.

L’Espagne relâche un poil son étreinte au retour des vestiaires. Une situation dont profite Meriame Terchoun, suite à un joli mouvement collectif, pour enfin parvenir à claquer la première frappe suisse, peu avant l’heure de jeu (56e). Cadrée, sa tentative n’inquiète pas Cata Coll, bien placée. Vexée par cet affront, la Roja reprend sa domination à base de séquences de possession interminables et d’un pressing plus qu’étouffant. Un cocktail gagnant qui permet à Jennifer Hermoso de faire gonfler un peu plus la note du gauche (1-5, 70e). Enfin rassasiées, les joueuses de Jorge Vilda gèrent tranquillement la fin de cette partie et rejoignent les quarts pour la première fois de leur histoire après cette belle démonstration.

Une rencontre à mettre à la Piubel pour les Suissesses.

Suisse (4-3-3) : Thalmann – Aigbogun (Calligaris, 46e), Maritz, Stierli, Riesen (Marti, 84e) – Wälti (cap), Sow (Terchoun, 46e), Reuteler (Mauron, 46e) – Piubel (Humm, 75e), Crnogorčević, Bachmann. Sélectionneuse : Inka Grings.

Espagne (4-3-3) : Cata Coll – Oihane, Paredes, Codina, Ona Battle – Aitana (Guerrero ,77e), Teresa (Rabaza, 64e), Hermoso (Alexia, 77e) – Redondo, Esther (Navarro, 64e), Paralluelo (Athenea, 84e). Sélectionneur : Jorge Vilda.

