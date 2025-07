L'Espagne sonne les cloches de la Suisse

Espagne 2-0 Suisse

Buts : Del Castillo (66e), Pina (71e)

Expulsion : Maritz (90e+2) pour la Nati

Éloge de la patience. Longtemps frustrée, l’Espagne a fini par faire sauter le coffre-fort suisse vendredi à Berne (2-0). Athenea del Castillo et Claudia Pina ont inscrit les deux buts qui envoient la Roja dans le dernier carré de l’Euro pour la première fois depuis 1997. Le tournoi se poursuivra donc sans le pays hôte, mais avec les championnes du monde, qui pourraient croiser l’équipe de France dans cinq jours…

Attaque-défense

L’étau espagnol s’est très vite mis en place. La pression était trop forte pour Nadine Riesen, très en retard sur Mariona Caldentey dans la surface. La numéro 8 a voulu se faire justice elle-même, mais elle a placé sa frappe à côté (9e) – certainement inspirée par l’épique séance de tirs au but de la veille. Claudia Pina a tout tenté pour faire sauter le verrou, mais Livia Peng a repoussé son coup franc (19e), et ses autres tentatives ont manqué ou de peps (24e), ou de précision (27e). Pas plus de réussite du côté de la Ballon d’or Aitana Bonmatí, qui a envoyé le ballon dans le ciel (29e). Irene Paredes s’est approchée du but comme personne dans le money time, sur un corner, mais sa tête a fini sur le poteau (43e). Après 45 minutes à sens unique, 70% de possession, quatre corners et douze tirs en faveur de la Roja, mais seulement deux cadrés et une belle résistance suisse, applaudie comme il se doit par le public de Berne.

⚽ #WEURO2025 | 😱 C’est à côté ! L’Espagne manque son pénalty : toujours 0 à 0 face aux Suissesses ! 📺 Le direct : https://t.co/zCtxODEXKT pic.twitter.com/DxgOQeCPsk — francetvsport (@francetvsport) July 18, 2025

La vista d’Aitana, le sang froid d’Athenea

Toujours acculée, la Nati soufflé un bon coup lorsque Paredes a trouvé le montant, encore, et que Patri l’a imitée dans la foulée (60e). Au lieu de s’agacer, la Roja a persévéré, et à raison : la délicieuse talonnade de Bonmati, dos au but, a scotché la défense suisse et Athenea del Castillo a placé un plat du pied imparable (1-0, 66e). Après avoir fait le plus dur, l’Espagne a définitivement enfoncé le clou grâce à un merveilleux ballon enroulé par Pina, enfin récompensée, en pleine lucarne (2-0, 71e). Elle aurait même pu planter un troisième pion suite au tacle assassin de Beney sur del Castillo, mais les gants de Peng ont détourné le tir à mi-hauteur de Putellas (88e).

⚽ #WEURO2025 | 🇪🇸 La délivrance pour les Espagnoles avec ce but de Athenea del Castillo : 1 à 0 pour la Roja ! 📺 Le direct : https://t.co/zCtxODEXKT pic.twitter.com/R6euGJNWmi — francetvsport (@francetvsport) July 18, 2025

Ultime rebondissement de la partie : Noelle Maritz est rentrée aux vestiaires un peu plus tôt que prévu pour une intervention kamikaze sur Salma Paralluelo (90e+2). La Suisse, dont la seule occasion franche – signée d’Alayah Pilgrim – a été annulée pour hors-jeu (63e), sort malgré tout avec les honneurs et la fierté d’avoir tout donné. La Roja tire quant à elle un trait sur ses trois éliminations consécutives en quarts de finale de l’Euro. Prochain rendez-vous dans cinq jours, à Zürich, pour sa demi-finale face à l’Allemagne ou à la France, qui joueront samedi soir. Les 24 heures de repos supplémentaire ne seront pas de trop pour analyser la dream team de Laurent Bonadei.

Espagne (4-3-3) : Coll – Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona (Ouahabi, 62e) – Bonmati, Guijarro, Putellas (Garcia, 90e) – Caldentey (del Castillo, 62e), Esther (Paralluelo 78e), Pina (Lopez, 78e). Sélectionneuse : Montserrat Tomé.

Suisse (4-4-2) : Peng – Riesen (Wandeler, 74e), Maritz, Calligaris, Crnogorcevic – Ivelj (Pilgrim, 62e), Vallotto (Terchoun, 90e), Walti, Reuteler – Schertenleib (Xhemaili, 90e), Beney (Lehmann, 90e). Sélectionneuse : Pia Sundhage.

