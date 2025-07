Les pires séances de tirs au but de l’histoire du foot

Ce jeudi, l’Angleterre a éliminé la Suède en quarts de finale de l’Euro féminin au bout d’une séance de tirs au but improbable (neuf tirs manqués). De quoi nous donner l’idée d’un worst of tirobs.

→ Suède – Angleterre (2-2, 2-3 TAB) – Euro féminin 2025

On commence par le plus récent : quatorze tirs, neuf non transformés entre la Suède et l’Angleterre en quarts de l’Euro 2025, disputé ce jeudi soir. Un spectacle loufoque notamment permis par les prestations des gardiennes Jennifer Falk et Hannah Hampton, autrices d’horizontales solides (sur des tirs franchement pas convaincants, disons-le). Falk, malheureusement, avait d’ailleurs la balle de la qualification, mais l’a envoyée dans les nuages, relançant ainsi les Anglaises, qui n’en demandaient pas tant. La Suède a donc réussi l’exploit de faire gagner une séance de tirs au but à la perfide Albion. Sacrebleu.

<iframe loading="lazy" title="Suède - Angleterre : Une remontada et une folle séance de tirs au but ! (résumé I Euro féminin 2025)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/qrdypYmGk1g?start=637&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Côte d’Ivoire – Cameroun (1-1, 13-12 TAB) – CAN 2006

C’est un classique, toujours plaisant à revoir. En quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2006, la Côte d’Ivoire et le Cameroun se retrouvaient pour un clash des générations. Et au terme d’un nul (1-1), les spectateurs présents au Caire s’apprêtaient à vivre une longue nuit. Pour faire simple : les 22 acteurs ont marqué leur tir au but. Il a donc fallu repartir pour un nouveau tour, mais cette fois-ci, Eto’o a décidé d’envoyer directement une ogive au-dessus de la barre. On lui a d’abord rappelé qu’il n’a jamais été un grand tireur.

→ Portugal – Chili (0-0, 0-3 TAB) – Coupe des confédérations 2017

Bon, les Portugais sont venus et sont repartis. Disputée en Russie pré-Coupe du monde, la (défunte) Coupe des confédérations 2017 offrait un Portugal-Chili plutôt mignon sur le papier pour ses demies. Sur le papier seulement. Car dans les faits, la partie a été chiantissime (0-0), et la séance de tirs au but qui en a découlé encore plus. L’un derrière l’autre, Ricardo Quaresma, João Moutinho et Nani ont foiré leurs tentatives, quand Arturo Vidal, Charles Aránguiz et Alexis Sánchez ont transformé les leurs. Victoire chilienne nette (0-3). Cristiano Ronaldo, alors encore atteint du syndrome du « cinquième tireur », n’a même pas eu le temps de rater la sienne.

<iframe loading="lazy" title="Portugal v Chile | FIFA Confederations Cup 2017 | Match Highlights" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/mcHThmRquyo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Australie – France (0-0, 7-6 TAB) – Coupe du monde féminine 2023

Cruel. La France y a cru l’espace de 20 minutes, mais croire n’est pas gagner. Opposées à l’hôte Australie en quarts de la Coupe du monde 2023, les Bleues étaient parvenues à traîner leur adversaire jusqu’aux tirobs. Avant que la panique ne prenne le dessus. 20 frappes au total, pour quatre manquées côté français, dont la première, œuvre de Selma Bacha et les deux dernières, de Kenza Dali et Vicky Bécho. Bacha na Bécho.

→ JS Azazga – WA Tlemcen (2-2, 0-1 TAB) – Coupe d’Algérie

Le 31 mars 2024, la JS Azazga, club de troisième division algérienne, entamait l’une des plus belles pages de son histoire : disputer un huitième de finale de Coupe d’Algérie. Mieux, les joueurs de la JSA sont parvenus à tenir en échec le WA Tlemcen (2-2), également pensionnaire de D3, mais historique habitué de l’élite (sorte de Bordeaux ou La Corogne). Malheureusement, l’exploit s’est arrêté là. Aux tirs au but, Azazga a tout simplement fait n’importe quoi en… ratant tous ses penaltys. Ou du moins, en tombant sur un excellent Yasser Lahbab – le gardien adverse –, auteur de cinq arrêts. Il faut dire qu’en face, Tlemcen n’a pas fait bien mieux, en se loupant à trois reprises, mais en empochant tout de même la qualification. Score final (0-1, assez lunaire) et l’une des pires séances jamais enregistrée. La magie de la coupe, certainement.

<iframe loading="lazy" title="شاهد ملخص مباراة نجم عزازقة 2 وداد تلمسان 2 مباراة مجنونة وتأهل الوداد بركلات الترجيح تصدي الحارس" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Y_mQJDxGobs?start=57&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Rodez – Paris FC (2-2, 3-2 TAB) – Barrage de promotion en Ligue 1

Le lièvre, la tortue, tout ça, tout ça. Ou quand manquer ses trois premiers tirs au but à la suite vous permet de gagner. C’est ce qui est arrivé à Rodez, contre le Paris FC, en barrage de promotion en Ligue 1. Dans un match déjà spectaculaire (2-2, dont l’égalisation parisienne dans le temps additionnel, et un carton rouge), la séance a fini de faire grimper le palpitant des Ruthénois au maximum. Trois tirobs ratés dès l’entame donc, avant qu’Ewen Jaouen, leur gardien, ne mette la cape, en stoppant deux tirs parisiens. Le PFC en manquera quatre, dont les trois derniers à la suite également. Mieux vaut mal commencer pour bien finir, CQFD.

→ Manchester United – Real Madrid (1-1, 2-1 TAB) – Amical

Souvenez-vous de l’International Champions Cup. Mais si, l’ancêtre de la Coupe du monde des clubs. Un tournoi amical d’été disputé aux USA. En 2017, Manchester United défiait ainsi le Real Madrid. Dans les effectifs, on retrouvait Paul Pogba alors au plus haut, Daley Blind chevelu, Anthony Martial en pente descendante, Achraf Hakimi plein d’acné et Casemiro déjà bourrin. Plateau intéressant au demeurant, mais dans un stade rempli aux trois quarts – malgré le beau sourire de Julia Roberts – et sous une chaleur étouffante, difficile de se prendre au sérieux. Aux tirs au but, seuls Henrikh Mkhytarian, Blind et Luismi Quezada ont marqué (victoire de MU 2-1), quand les autres ont enchaîné cagade sur cagade. Admirez donc le carnage.

<iframe loading="lazy" title="Manchester united 1 Vs Real Madrid 1 Friendly (PEN 2-1) 23/07/17 Full Highlights & Goals" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/8ODjUSEazCE?start=374&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Yokohama F. Marinos – Vissel Kobe (3-3, 1-2 TAB) – Supercoupe du Japon

En 2018, Andrés Iniesta a décidé d’accélérer ses affaires en allant vendre son pinard au Japon. Direction le Vissel Kobe, où il reste cinq ans tout de même (134 matchs, 26 buts). Au pays du Soleil Levant, Don Andrés remporte le championnat (2023), la Coupe (2019) et la Supercoupe. C’est justement de celle-ci dont il est question. Nous sommes à Saitama, le 8 février 2020, et le Vissel, tenant du titre de la Coupe du Japon affronte donc les Yokohama F. Marinos, vainqueur, eux, du championnat l’année précédente. Le match est beau (3-3), la séance de tirobs est magnifique. Après quatre tentatives marquées en entame, Edigar Junio débarque pour Yokohama et se rate. Le début d’une folle série, qui verra neuf (oui, oui) tirs au but consécutifs manqués. Une folie, stoppée par Hotaru Yamaguchi, auteur de la frappe victorieuse pour Kobe.

→ Paraguay – Brésil (0-0, 0-2 TAB) – Copa América 2011

Pelouse pourrie, bagarres et ennui ? Bravo, c’est bien la Copa América. En 2011, le quart de finale de l’édition argentine proposait un petit derby entre le Paraguay et le Brésil. Rien à signaler dans le jeu (0-0, supplément expulsions de Lucas Moura et Antolín Alcaraz), mais beaucoup à faire lors des tirs au but. Il n’y en a eu que sept, d’une qualité rarement vue. Complètement saccagé par le mauvais temps et les crampons vissés des joueurs, le point de penalty s’est en effet transformé en piège pour Elano, André Santos et Fred, qui ont tous les trois envoyé leur cuir hors cadre, tandis que Thiago Silva a tiré sur le gardien. De leur côté, les Paraguayens n’ont manqué « qu’une seule » frappe, celle d’Edgar Barreto (également non cadrée), mais l’ont tout de même emporté. Joga Bonito qu’ils disaient.

<iframe loading="lazy" title="Brazil vs Paraguay 1/4 Final Copa America 2011 Penalties HQ" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/Iy49Wv0Fi4Y?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Pays-Bas – Angleterre (1-1, 13-12 TAB) – Euro Espoirs 2007

On conclut avec un autre classique. L’été 2007 était rythmé par l’Euro Espoirs disputé aux Pays-Bas. Le pays organisateur – futur vainqueur – devait se débarrasser de l’Angleterre en demies. Et après les 120 minutes (1-1), place au foutoir. 32 tirs au but en tout et, c’est à signaler, seulement sept ratés. Il y eut évidemment deux tours, avant que Gianni Zuiverloon ne transforme son ballon pour la victoire. Au casting, quelques noms sympas étaient ainsi à l’affiche : Ryan Babel Royston Drenthe, Hedwige Maduro, Ashley Young, James Milner, Mark Noble, Scott Carson et même Liam Rosenior.

