Un gardien arrête cinq tirs au but en Coupe d’Algérie

Un exploit (envié par la France), un vrai.

En huitièmes de finale de Coupe d’Algérie, Yasser Lahbab a fait fort : le gardien du Widad Tlemcen, club de troisième division historiquement habitué à l’élite, a stoppé les cinq tirs au but (cadrés) durant la séance fatidique où une seule tentative a fait mouche et a qualifié son équipe pour les quarts. Dommage pour Azazga, qui évolue également en D3 et qui atteignait ce tour pour la première fois.

🤔Est-ce déjà arrivé? En quarts de finale de la Coupe d'Algérie, le gardien du Widad Tlemcen, Yasser Lahbab, a pu sauver cinq tirs au but, tous cadrés, lors de la première série, permettant à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de la JS Azazga [vidéo… pic.twitter.com/Dj8c4gEwBa — Yacine Benlamnouar (@YBenlamnouar) March 31, 2024

Cette rencontre s’est exceptionnellement déroulée au stade du 1er novembre 1954 de la JS Kabylie et s’est terminée sur le score de 2-2, avec la plus grande affluence jamais connue pour les locaux : il s’agissait en effet de la dernière équipe kabyle en lice, ce qui explique que toute la Kabylie s’était déplacée.

Au passage, l’heureux vainqueur de cette partie devra battre le MC Alger de Youcef Belaïli pour rejoindre le dernier carré.