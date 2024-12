Une proposition de loi menace les propriétaires de Newcastle et Manchester City

Adieu l’argent du Golfe.

Steve Bassam, membre du parti travailliste anglais, a balancé une bombe parlementaire : un amendement visant à interdire aux clubs d’être détenus ou dirigés par des fonds souverains ou des ministres du gouvernement de n’importe quel pays étranger. Cette proposition est soutenue par la Ligue de football anglaise (EFL) et l’Association des supporters de football (FSA), afin de protéger la santé financière et la durabilité du football anglais, mais ne ferait pas les affaires de Newcastle United – détenu par le PIF d’Arabie saoudite – et Manchester City – propriété émiratie – qui seraient dans l’obligation de changer de propriétaire.

« Ce n’est pas au régulateur de venir jouer les arbitres »

Dans sa demande, Bassam indique aussi que les clubs concernés devront faire en sorte de ne plus posséder la moindre forme étatique (c’est-à-dire plus d’États dans la direction du club), avant de pouvoir disputer un match de Premier League. Cependant, les chances que cet amendement aboutisse sont minimes. Pendant ce temps, Karren Brady, vice-présidente de West Ham et membre de la chambre des Lords, a profité des débats pour enfiler son costume d’avocate des cadors, en lançant un plaidoyer contre les régulateurs, qu’elle juge toxiques pour la Premier League : « Le football, c’est du risque. Monter, descendre, viser l’Europe : c’est le jeu, et les propriétaires le savent. Ce n’est pas au régulateur de venir jouer les arbitres », d’après des propos rapportés par le Times.

Finalement, Nasser, on n’est pas si mal en France…

Newcastle gratte un bon nul face à Manchester City