Pronostic Newcastle Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City prend sa revanche sur Newcastle

Depuis la prise en main de l’équipe par des propriétaires saoudiens, Newcastle s’est installé parmi les meilleures formations anglaises. L’an passé, les Magpies ont atteint la finale de la Carabao Cup et ont fini dans le Top 4, ce qui leur a permis de disputer la Ligue des Champions. Malheureusement pour les protégés d’Eddie Howe, ils ne sont pas parvenus à sortir de leur groupe. Touché par une cascade de blessures, Newcastle souffre depuis plusieurs semaines. En effet, les Magpies viennent de s’incliner lors de 6 de leurs 7 derniers matchs de championnat. Pour leur dernière sortie en PL, les partenaires de Bruno Guimaraes se sont logiquement inclinés face à Liverpool (4-2) dans une rencontre largement dominée par les Reds. Le week-end dernier, Newcastle a repris confiance en s’imposant dans le derby face à Sunderland (3-0) en FA Cup. En inscrivant un doublé, Isak s’est signalé avant la réception de Man City. Pour affronter les Skyblues, Howe a retrouvé une partie de son effectif mais déplore toujours les absences des Wilson, Willock, Barnes, ou Tonali.

En face, Manchester City sort d’une saison exceptionnelle avec un triplé à la clé. En début de saison, les hommes de Guardiola ont remporté la Super Coupe d’Europe et ont ajouté une nouvelle ligne à leur palmarès avec le gain du championnat du Monde des clubs. La première partie de saison a été perturbée par la blessure de Kevin de Bruyne. Le maître à jouer des Citizens a effectué son retour à la compétition le week-end dernier lors de la large victoire en FA Cup face à Huddersield (5-0). En l’absence aussi d’Haaland, Alvarez a brillé. Il a scoré 5 buts sur les 4 derniers matchs de City En remportant ses 2 derniers matchs de PL, City est revenu à 5 points de Liverpool. A noter que les hommes de Guardiola ont un match en retard à disputer qui pourrait les rapprocher des Reds. Man City reste sur 2 résultats décevants à St James Park avec une défaite en Carabao Cup et un nul en PL. Déterminé à revenir sur Liverpool et à prendre sa revanche, City devrait s’en sortir à Newcastle et enchaîner un 6e succès consécutif.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

