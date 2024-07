Pronostic France États-Unis : Analyse, cotes et prono du match des Jeux olympiques 2024

Ce mercredi soir, l’équipe de France olympique débute son tournoi en affrontant les États-Unis au Vélodrome, à Marseille. Retrouvez nos pronostics France États-Unis ! Et Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier !

Nos pronostics France États-Unis

La France, favorite à la maison ?

Passée totalement à côté de son sujet lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, l’équipe de France sera attendue à un tout autre niveau cette année, à domicile. Elle peut en effet compter sur un groupe talentueux et sur le soutien de son public pour espérer aller décrocher un titre olympique qui lui échappe depuis maintenant 40 ans, lorsque la bande de Henri Michel avait remporté la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Los Angeles de 1984. Pour préparer ce tournoi à la maison, les hommes de Thierry Henri ont disputé quelques matchs amicaux durant lesquels ils ont accumulé de la confiance. Ils ont d’abord surclassé tranquillement le Paraguay (4-1) avant d’écraser une très faible équipe du Panama (7-0). En revanche, ils ont connu un petit accroc lors de la dernière répétition générale organisée face au Japon (1-1).

Une équipe américaine talentueuse

Les États-Unis, de leur côté, n’ont plus participé au tournoi olympique depuis 2008 lorsqu’ils avaient été éliminés dès la phase de poules lors de Jeux de Pékin. La Team USA n’a d’ailleurs pas vraiment l’habitude de bien figurer dans ce qu’elle appelle le « soccer » puisqu’elle ne compte qu’une seule demi-finale disputée lors des Jeux de Sydney en 2000 où elle avait échoué dans sa quête de médaille en perdant à la fois sa demi-finale, puis la petite finale. Tout comme les Tricolores, les jeunes Américains ont disputé quelques matchs de préparation. En mars dernier, ils ont notamment arraché un match nul intéressant face aux Bleuets justement (2-2). En revanche, ils ont affiché quelques lacunes le mois dernier en s’inclinant face au Japon (0-2).

Avantage France sur le papier

Malgré le refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs pour cette quinzaine olympique, Thierry Henri peut tout de même compter sur un groupe assez étoffé où l’on retrouve de très beaux espoirs à l’image des défenseurs Locko, Sildilla ou encore Truffert, des milieux Koné, Akliouche, Doué ou Millot, et des attaquants Olise ou Cherki. L’ancien international français a également décidé d’accorder sa confiance à Loïc Badé, Jean-Philippe Mateta et Alexandre Lacazette qui sont les 3 joueurs de plus de 23 ans à avoir intégré ce groupe qui est donc composé de joueurs ayant déjà l’habitude d’évoluer dans les meilleurs clubs européens. En face, les Yankees comptent surtout dans leurs rangs des joueurs du championnat local mais ils peuvent tout de même s’appuyer sur les milieux Paredes (Wolfsbourg), Yow (Westerloo), Busio (Venise), Tessman (Venise), Booth (Utrecht) et Aaronson (Utrecht) qui ont déjà pu s’imposer en Europe. Quoi qu’il en soit, les Bleuets sont plus impressionnants sur le papier, que ce soit en qualité ou en quantité.

Les compositions probables pour ce France – États-Unis :

France : Restes – Sildillia, Lukeba, Badé, Truffert – Millot, Koné, Chotard – Olise – Lacazette, Mateta.

États-Unis : Schutte – Reynolds, Robinson, Zimmerman, Wiley – Tessman – Aaronson, Booth, Gómez, Yow – McGuire.

La France marque son terrain d’entrée ?

Tenue en échec par le Japon lors de son dernier match de préparation, l’équipe de France a donc pu connaître une petite piqûre de rappel avant d’entrer en lice dans son tournoi olympique. Mais pas d’inquiétude pour les hommes de Thierry Henri qui, malgré ce résultat décevant, ont prouvé dans le contenu qu’ils étaient prêts à en découdre. Il faudra seulement faire preuve de davantage de réalisme pour espérer venir à bout d’une équipe américaine moins bien armée pour cette quinzaine. Soutenus par le Vélodrome et guidé par un Alexandre Lacazette qui a marqué à 2 reprises en préparation, les jeunes Tricolores pourraient prendre un départ idéal dans ce tournoi en s’imposant et, pourquoi pas, avec la manière pour se rapprocher de la 1re place de leur groupe.

