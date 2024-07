JO : Le Japon et l'Irak commencent bien, pas le Paraguay ni l'Ukraine

Japon 5-0 Paraguay

Buts : Mito (18e et 63e), Yamamoto (69e) et Fujio (81e et 87e)

Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq zéro !

Et un, et deux buts de Shunsuke Mito ! À l’occasion de la première journée du groupe D lors des Jeux olympiques 2024, le Japon a détruit le Paraguay et son numéro quatorze s’est offert un doublé : peu après le quart d’heure de jeu, l’attaquant a ouvert le score et il a récidivé de la tête en seconde période en profitant d’un super travail de Koki Saito. Puis, son remplaçant Shota Fujio l’a imité dans les dix dernières minutes (coup de casque, et face-à-face). Entre-temps, Rihito Yamamoto s’était également fait plaisir d’une frappe à l’extérieur de la surface de réparation.

Le carton rouge de Wilder Viera à la 25e coûte cher…

🚨🏅 GOAL | Japan 2-0 Paraguay | Shunsuke Mito SHUNSUKE MITO DOUBLES THE LEAD!pic.twitter.com/ZwAlEqoEkM — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 24, 2024

Irak 2-1 Ukraine

Buts : Hussein (57e, SP) et Elaibi (75e) pour l’Irak // Rubchynskyi (53e) pour l’Ukraine

L’Ukraine a bien commencé le match, mais a mal démarré sa compétition !

Face à l’Irak dans la poule B, la bande de Ruslan Rotan a cru avoir fait le plus dur en trouvant la faille en première période grâce à une réalisation signée Valentyn Roubtchynskyi suite à un coup franc mal repoussé. Mais malheureusement pour elle, son adversaire a rapidement réagi : Aymen Hussein a égalisé sur penalty moins de cinq minutes plus tard, alors qu’Ali Jasim Elaibi a donné l’avantage aux siens d’un exploit personnel à un gros quart d’heure du terme. Et voilà comment une équipe bien lancée a réussi à se faire renverser sans s’y attendre.

Au moins, le sélectionneur des vainqueurs ne sera fera pas chahuté ce mercredi soir.

Iraklı Ali Jasim adından söz ettirmeye devam ediyor. pic.twitter.com/Z4ztN154Ad — Hasan (@arsivlefutbol) July 24, 2024

