On connaît la première nation qualifiée pour la Coupe du monde 2026 !

Les Samouraïs envoient la sauce.

Le Japon sera bien au rendez-vous du Mondial 2026. Grâce à leur victoire 2-0 contre Bahreïn ce jeudi à Saitama, les Samouraïs bleus deviennent la première nation à valider leur billet pour la Coupe du monde 2026, et rejoignent donc le trio organisateur Canada-Mexique-USA. Il aura fallu patienter jusqu’à la 66e minute pour voir Daichi Kamada débloquer la situation, avant que Takefusa Kubo ne scelle le succès d’une frappe du gauche sur une passe décisive de Junya Ito (87e).

Devant plus de 60 000 supporters en fête, la sélection nippone s’assure une huitième participation consécutive à la Coupe du monde. Avec 19 points et une avance confortable en tête du groupe C, elle devance l’Australie (10 pts) deuxième du groupe. Les Japonais tenteront en 2026, pour la première fois de leur histoire, d’atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde.

On notera la première victoire en 90 minutes pour les Rémois Ito et Nakamura en 2025…

Un pionnier japonais annonce sa retraite