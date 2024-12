Un pionnier japonais annonce sa retraite

Un CV bien rempli.

Junichi Inamoto, 45 ans et infatigable globe-trotter du football, a décidé de raccrocher les crampons à la fin de la saison. Premier Japonais à fouler les pelouses de Premier League en 2001 avec Arsenal, l’ancien international aux 82 sélections et 5 buts tourne la page d’une carrière aussi longue qu’impressionnante, rapporte Reuters.

Passé par le Stade rennais

C’est sous le maillot des Gunners qu’il a ouvert la voie pour les joueurs nippons en Premier League (bon, seulement quatre matchs joués au final), avant de briller un an plus tard lors de la Coupe du monde 2002 avec deux buts. Son pion face à la Russie (1-0) restera comme l’un des grands moments de l’histoire de la sélection japonaise. De Fulham à Rennes, en passant par West Brom, Cardiff, Galatasaray et l’Eintracht Francfort, Inamoto a promené son talent partout en Europe.

Son passage au Stade rennais lors de la saison 2009-2010 aura marqué les supporters bretons (enfin, un tout petit peu) avec ses cinq matchs disputés avant son retour au bercail, au Japon, en 2010. Aujourd’hui joueur de Nankatsu, le milieu a annoncé sa décision avec simplicité : « J’ai fait le tour, je suis tellement heureux d’avoir pu jouer jusqu’à cet âge-là. » Une déclaration sans détour à l’inverse de sa carrière.

Tahnk you Junichi !

Une banderole censurée au Roazhon Park