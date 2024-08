Pronostic Japon Espagne : Analyse, cotes et prono du quart de finale des Jeux Olympiques 2024

L’Espagne s’inspire des grands face au Japon

4e du dernier tournoi olympique organisé sur son sol, le Japon espère cette fois accrocher une médaille. La sélection nippone a réalisé une excellente entame de compétition puisqu’elle a remporté ses 3 matchs. Dans un premier temps, les Japonais se sont montrés sans pitié pour le Paraguay (5-0) avant d’assurer contre le Mali (1-0) et Israël (1-0). Face aux Israéliens, le Japon a fait la différence dans le temps additionnel par Hosoya. Fujo, Mito et Yamamoto ont chacun inscrit 2 buts dans cette compétition et espèrent conserver leur efficacité face à l’Espagne. A noter que les Japonais n’ont sélectionné aucun joueur de plus de 23 ans, se basant uniquement sur leur jeunesse.

En face, l’Espagne est évidemment l’un des grands favoris au titre. La sélection espagnole est réputée pour briller dans les sélections de jeunes et se présente avec un effectif de premier plan dans lequel on retrouve les talentueux Cubarsi, Fermin Lopez, Baena, Garcia, Pacheco, ou Abel Ruiz. Parfaitement rentrée dans son tournoi, l’Espagne a logiquement dominé l’Ouzbékistan (1-2) avant d’enchainer face à la République dominicaine (2-1). Déjà assurée de la qualif’, les espagnols se sont déconcentrés et ont été surpris par l’Egypte. En finissant seconde de la poule, la sélection espagnole s’offre un quart compliqué face à une très bonne équipe japonaise. Le rappel à l’ordre consécutif au revers face aux Egyptiens pourrait avoir été bénéfique pour la fin du tournoi. Avec son effectif de grande qualité, l’Espagne devrait se qualifier pour les demi-finales des JO. ► Le pari « Victoire Espagne » est coté à 1,91 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

