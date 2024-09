Quand quelques joueurs pros affrontent 100 enfants sur un terrain

C’est le genre de débat peu profond qu’on pouvait lancer à son voisin de collège entre deux heures de cours éreintantes : si Zidane et Ronaldinho jouaient un match contre toute notre classe, qui gagnerait ? Le talent pur l’emporterait-il face au nombre ? Et s’ils affrontaient toute l’école, qu’en serait-il ? Aujourd’hui, la magie d’Internet nous permet d’avoir régulièrement un aperçu de ce type de scénario fantasque. Les vidéos intitulées Trois joueurs pros vs 100 enfants cartonnent depuis plusieurs années, offrant les images improbables d’une armée de gamins fonçant comme des microbes sur des stars du ballon rond. Mais d’où vient l’idée d’un concept aussi barré, et pourquoi est-ce si amusant à regarder ?

Made in Japan

S’il est difficile de déterminer avec certitude l’inventeur de ces rencontres, il est possible de retracer l’historique du buzz. Direction l’autre côté du globe dans un pays peu avare en concepts déjantés : le Japon. En février 2010, une émission de divertissement de la télévision nippone met en scène onze joueurs du club de Cerezo Osaka face à 100 enfants de l’école primaire. Face à cette fourmillante bande de petites jambes, Shinji Kagawa et ses coéquipiers n’ont pas la tâche facile et ne l’emportent que difficilement trois buts à deux. La séquence est partagée sur la toile et connaît un premier succès, suscitant même quelques commentaires négatifs d’internautes estimant que les professionnels auraient mieux fait de laisser gagner les joyeux bambins.

Le potentiel comique et festif d’un tel concept saute aux yeux, et l’idée est rapidement reprise ailleurs. En 2011, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo se prête au jeu face à 109 gamins lors d’une tournée de présaison en Chine.

La TV japonaise, visiblement conquise, fait de ces matchs folkloriques une sorte de tradition des émissions de fin d’année en faisant évoluer la formule. En 2013, la difficulté s’élève d’un cran avec seulement trois joueurs (dont Kagawa, encore lui) face à 55 jeunes adversaires. Cinq ans plus tard, une séquence devenue culte met cette fois en scène trois internationaux japonais face à pas moins de 100 enfants, dont dix gardiens pour protéger la cage.

Une sorte de football total

Ces folles oppositions ont depuis largement dépassé les frontières de l’Asie, et des clubs comme Liverpool, Manchester United et dernièrement le Borussia Dortmund ont notamment fait participer Coutinho, Juan Mata ou encore Jakub Błaszczykowski. En dehors de la bulle du monde pro, de nombreux créateurs de contenu sur Internet se sont aussi essayés au petit jeu. Kryptoo, sorte de mini MrBeast du YouTube français, a récemment connu l’un des plus gros succès de sa chaîne en organisant des défis foot face à un bataillon de jeunots déchaînés. « On a fait plusieurs matchs de ce genre, dont un où j’étais tout seul face à 100 enfants, explique le vidéaste. Sur le terrain, quand on voit une telle vague de joueurs arriver vers soi, ça fait peur ! Mais c’était clairement un des concepts les plus sympas que j’ai tournés, j’y ai pris beaucoup de plaisir. »

Ce qu’il est fascinant de constater, c’est que malgré l’immense surnombre de marmots et leur tentative de formation en 40-30-30, les professionnels parviennent toujours à trouver le chemin des filets. Difficile en effet de lutter face à des grandes enjambées, des longs ballons ou du jeu aérien quand on ne dépasse pas le mètre 50. Mais il faut encore avoir la justesse technique et le physique pour tenir le rythme face à un pressing en nombre tout droit sorti des rêves d’un Johan Cruyff sous substance. « Moi, en tant que joueur amateur, j’étais vraiment cuit après deux accélérations, détaille Kryptoo. Les distances à parcourir sont énormes, j’ai dû jouer sept minutes avant d’abandonner. Malgré leur jeune âge, les enfants parvenaient à développer une intelligence de jeu en anticipant mes courses. La meilleure tactique selon moi, c’était de tenter ma chance sur des tirs de loin. »

Là où il serait difficile de décliner un tel concept au tennis, au basket ou au football américain (quoique…), le football ouvre la porte à tous les scénarios grâce à la taille du terrain, l’absence de contact violent et le subtil équilibre entre jeu collectif et performances individuelles. Et qui sait jusqu’où cela peut aller : peut-être que pour booster les audiences de la Ligue 1, la LFP pourrait organiser un match entre 110 enfants et 11 Montpelliérains. Vu la forme du MHSC, difficile de prévoir le score final.

