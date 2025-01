Feyenoord calme très fort le Bayern

Feyenoord 3-0 Bayern Munich

Buts : Giménez (21e et 45e+9) et Ueda (89e) pour les Néerlandais

La surprise de la soirée est là.

Le capitaine Haddock a sûrement accompagné Tintin à Rotterdam. Le marin a en tout cas oublié un sparadrap, qui s’est collé sur le pif de Santiago Giménez. Auteur d’un doublé, l’Argentin a cassé les oreilles du Bayern Munich et officiellement qualifié le Feyenoord (2-0). Il est 11e ce soir, devant les Allemands, 15es.

Arne Slot a son successeur

À peine regretter le départ d’Arne Slot, c’est ce que doivent vivre les supporters du Feyenoord. La version de Brian Priske, pourtant quatrième en Eredivise était ce soir offensive, réaliste et prestigieuse. Giménez était d’abord à la sortie d’une superbe phase de construction : lancé à la limite du hors-jeu, il profitait de la mauvaise appréciation de la charnière Kim Min-jae – Dayot Upamecano pour enchaîner face à Manuel Neuer (1-0, 21e).

Après une faute évitable de Raphaël Guerreiro, entré après la blessure d’Alphonso Davies, il a converti son penalty à mi-hauteur juste avant la mi-temps (2-0, 45e+9). En deuxième mi-temps, Bijlow, pour sa première en Ligue des champions de la saison, a stoppé Harry Kane (53e), Jamal Musiala (60e) et Upamecano (67e). Le Feyenoord s’est contenté de la position du lotus. Le Bayern avait des tirs en stock, une belle trentaine en tout, mais ce n’était pas suffisant. Le vainqueur de la C1 en 1970 a régalé en fin de match sur un énième contre, quand Dayot Upamecano a arrêté sa course et laissé Ayase Ueda marquer (89e). De Kuip a chaviré. Lille et Feyenoord ont autant de points, et promettent un beau spectacle la saison prochaine.

Encore à Versailles la saison dernière, Chris-Kevin Nadje, entré à la 50e, peut savourer.

Feyenoord (4-2-3-1) : Bijlow – Nieuwkoop, Trauner, Hancko (cap.), Smal – Stengs (Nadje, 50e), Beelen, Milambo – Hadj Moussa (Ueda, 83e), Giménez, Paixão (Bueno, 83e). Entraîneur : Brian Priske.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer (cap.) – Laimer (Sané, 46e), Kim (Pavlović, 62e), Upamecano, Davies (Guerreiro, 45e +6) – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala (Müller, 83e), Coman (Gnabry, 62e) – Kane. Entraîneur : Vincent Kompany.

