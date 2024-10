Pronostic Japon Australie : Analyse, cotes et prono du match de qualification pour la Coupe du monde

Le Japon règne sur l’Australie la zone Asie

Le Japon s’affirme comme l’une des puissances majeures du football asiatique, notamment après avoir atteint les 8es de finale lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Malgré un échec lors de la dernière Coupe d’Asie, où ils ont été éliminés en quarts de finale, les Samouraïs Bleus se sont bien repris en dominant les qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Avec trois victoires impressionnantes face à la Chine (7-0), Bahreïn (5-0) et jeudi dernier contre l’Arabie saoudite (2-0) de Mancini, le Japon reste sur une série de 9 succès consécutifs en éliminatoires, en comptant le tour précédent. Tous sans jamais concéder de but. L’équipe dispose de joueurs de classe mondiale évoluant dans les meilleurs clubs européens, tels que le gardien Suzuki (Parme), les défenseurs Itakura (Borussia Mönchengladbach) et Sugawara (Southampton), ou encore les milieux Endo (Liverpool) et Minamino (Monaco). L’attaque nippone est tout aussi redoutable, avec des talents comme Junya Ito, Mitoma et Ayase Ueda, l’attaquant de Feyenoord, qui s’impose de plus en plus avec 14 buts en 29 sélections même s’il n’a pas marqué la semaine passée.

Comme le Japon, l’Australie avait atteint les 8es de finale de la Coupe du monde 2022 avant de s’incliner de justesse contre l’Argentine (1-2), future championne. Les Soccerros ont ensuite brillé au second tour des qualifications en remportant tous leurs matchs, mais ont connu un début difficile au 3e tour, perdant contre Bahreïn (0-1) et faisant match nul contre l’Indonésie (0-0). Ils se sont toutefois repris en battant jeudi la Chine (3-1). L’équipe compte sur des joueurs évoluant en Europe comme le gardien Ryan et le milieu Irvine. Globalement, l’Australie semble moins talentueuse que le Japon, qui est la première équipe dans l’histoire à gagner 9 matchs consécutifs en éliminatoires de Coupe du monde, sans encaisser de but.

