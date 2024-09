L’ancien international Tony Popović nommé sur le banc de l’Australie

Les Socceroos attendus au rebond.

Depuis vendredi, suite au départ de Graham Potters, l’Australie était sans sélectionneur. C’est désormais de l’histoire ancienne, puisque la fédération a présenté son nouvel homme fort ce lundi : Tony Popović. Âgé de 51 ans, l’ancien défenseur des Socceroos et de Crystal Palace va tenter de redresser une situation mal embarquée en qualifications pour le Mondial 2026.

Avec une défaite et un nul en deux matchs, la sélection pointe à une inquiétante cinquième place dans le groupe F, alors que seuls les deux premiers sont directement qualifiés. « Son expérience internationale, en particulier sur le continent asiatique, à la fois en tant que joueur et entraîneur, renforce encore sa capacité à guider l’Australie sur la scène internationale », a souligné le président de la fédération lors de sa présentation.

Day 1️⃣ as new #Socceroos head coach is in the books ✅#WelcomeTony pic.twitter.com/XAcIX9cMmc

— Subway Socceroos (@Socceroos) September 23, 2024