L’Australie balaie l’Indonésie en huitièmes de la Coupe d’Asie

Opposée à l’Indonésie, invité surprise des huitièmes de finale, l’Australie a mis en boîte le pays d’origine de Radja Nainggolan (4-0) et attend son – prestigieux – adversaire en quarts de la Coupe d’Asie : l’Arabie saoudite ou la Corée du Sud de Lee Kang-in. Pour arriver à leurs fins, les Socceroos ont d’abord profité d’une déviation d’Elkan Baggott sur un centre de leur homme fort, Jackson Irvine.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇦🇺 Australia 4️⃣-0️⃣ Indonesia 🇮🇩

The Socceroos cruise into the Last 8 at the expense of Garuda!

