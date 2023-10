Pour organiser la Coupe du monde 2034, c'est déjà la course

On ne sait toujours pas où aura lieu la Coupe du monde féminine 2027, mais bon.

Quitte à faire n’importe quoi, autant le faire jusqu’au bout. Après la confusion totale, hier, qui a suivi l’annonce de l’organisation de la Coupe du monde masculine 2030 sur trois continents, la FIFA a révélé tôt ce matin le calendrier pour déposer les candidatures à l’organisation de l’édition 2034.

L’instance du football mondial laisse jusqu’au 31 octobre pour déposer les candidatures. Soit 25 jours, c’est tout. L’Arabie saoudite avait déjà annoncé mercredi soir son intention de candidater, après que la FIFA a annoncé que cette Coupe du monde sera (normalement) organisée en Asie ou Océanie. Ainsi, l’Australie serait également intéressée mais hésiterait encore, selon le président de la fédération locale, James Johnson.

Pour accueillir l’événement, il faut cependant pouvoir organiser le tournoi dans au moins quatorze stades, ce qui pourrait pousser l’Australie à s’associer à des pays comme la Nouvelle-Zélande, sur le modèle du Mondial féminin de l’été dernier. Le pays des kangourous aura besoin de soutien, la Confédération asiatique de football soutenant la candidature de l’Arabie Saoudite.

AFC President welcomes #FIFAWorldCup hosting decision and supports 🇸🇦 Saudi Arabia's intent to bid for 2034 edition!https://t.co/gsWifSa9PV

— AFC (@theafcdotcom) October 4, 2023