Quand Roberto Mancini quitte le terrain avant la fin du match contre la Corée du Sud

Partir en Arabie Saoudite est une mauvaise idée, épisode 24536.

Ce mardi soir, en huitième de finale de la Coupe d’Asie, l’Arabie Saoudite a été éliminée aux tirs aux buts (1-1 a.p. , 4 t.a.b à 2) par la Corée du Sud. Au cours de cette séance de tirs aux buts, le sélectionneur saoudien Roberto Mancini a provoqué la colère du président de sa fédération en partant avant la fin de la séance.« Le départ de l’entraîneur est complètement inacceptable et nous allons discuter avec lui pour comprendre pourquoi il a fait ça », a pesté Yasser Al-Misehal au micro de SSC, diffuseur de la compétition en Arabie Saoudite.

En conférence de presse, Mancini a tenté de se justifier du mieux qu’il pouvait : « Je croyais que c’était fini ». Plus c’est gros, plus ça passe, hein ! En attendant, le président de la fédération s’estime satisfait de la prestation réalisée lors de la Coupe d’Asie mais attend quand même que le sélectionneur, payé 23 millions d’euros annuels « explique son point de vue », après quoi son board « décidera de l’action à mener.»

Roberto Mancini left before the end of the penalty shoot out… 👀#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/rwZKzNTIoF

