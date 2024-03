José Mourinho en Arabie saoudite ? « Il ne faut jamais dire jamais »

L’OM cherche toujours un entraîneur José.

José Mourinho est sans contrat depuis son renvoi de l’AS Roma, le 16 janvier dernier, la faute à de mauvais résultats. Dans une interview accordée au journaliste Fabrizio Romano, le technicien portugais s’est dit « prêt à recommencer une aventure, n’ayant pas besoin de repos ». Dans cet entretien, il avoue également avoir eu l’opportunité d’entraîner la sélection portugaise à deux reprises. « La première fois, quand j’étais au Real Madrid, Florentino (Pérez) m’a dit : « aucune chance ». La deuxième fois, c’était à la Roma. J’ai été licencié quelques mois plus tard… mais je ne le regrette pas parce que je suis content de la raison. »

Si le Special One a souvent été observé en Arabie saoudite récemment, « ce n’est pas pour signer un contrat », avoue-t-il, mais bien pour aller « voir des amis, regarder un combat de boxe et aller voir de la Formule 1 ». Cependant, il laisse la porte ouverte à une arrivée dans le Proche-orient. « Devenir entraîneur d’un club saoudien ? Si vous me posez la question à l’avenir… il ne faut jamais dire jamais. J’ai eu une proposition importante mais j’ai refusé car je m’étais engagé avec l’AS Roma ».

