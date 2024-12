Pour Lucas Chevalier, les exploits européens du LOSC sont trop peu mis en lumière

Dans le prochain numéro de So Foot, disponible dès ce jeudi dans votre kiosque préféré, se cache celui qu’on appelle « le gamin du coin », le climatiseur de Madrilènes, l’immense espoir français à son poste : Lucas Chevalier.

Depuis le mois d’octobre, le LOSC connaît une épopée européenne des plus folles et magiques de l’histoire des clubs français en Ligue des champions, et il en est l’un des acteurs principaux. S’imposant face au Real de Madrid sans concéder de but à domicile début octobre, puis héroïque face à l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano, Lille est venue s’installer à la table des très privilégiés Chelsea et Manchester City, qui furent les deux premières équipes à vaincre lors de la même saison européenne les deux clubs de la capitale espagnole. En plus de venir compléter ce podium, aucune autre équipe française n’a déjà vaincu les deux clubs madrilènes.

Lille dans le top 5 français ?

Dans l’entretien réalisé avec le portier français, celui-ci n’hésite pas à parler de manière transparente et ne mâche pas beaucoup ses mots. Fou amoureux du LOSC, son club formateur depuis ses 14 ans, il juge que le rayonnement et la médiatisation de celui-ci sont trop faibles : « Si c’est l’OM qui avait battu le Real, je pense que le retentissement aurait été encore supérieur. Nous, ça a fait du bruit, mais ça s’est vite estompé… Je pense que le LOSC mériterait un petit peu plus de lumière parfois. »

Peut-être que pleins de honte, les clubs de Madrid se sont alliés pour empêcher la surdiffusion du résultat des matchs ? Du moins, le prodige nordiste exprime son incompréhension : « Si on est cohérent, le club est dans le top 5 des meilleurs clubs de l’histoire du foot français en matière de palmarès, ou pas loin. En revanche, oui, ça dépasse rarement Lille… »

Voilà un Chevalier qui tape du poing sur la table ronde !

