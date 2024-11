Lucas Chevalier comme un enfant lors de son arrivée à Clairefontaine

Place au bizut.

Appelé pour la première fois en Bleus par Didier Deschamps, jeudi, pour disputer les matchs face à Israël au Stade de France puis l’Italie à San Siro, Lucas Chevalier a réalisé le rêve d’un paquet d’enfants, ce lundi, en pénétrant pour la première fois dans l’espace du château de Clairefontaine réservé à l’équipe de France A. Ni plus ni moins que la découverte d’un nouveau monde pour le portier du LOSC qui, au micro de la FFF, a assuré croquer à pleines dents dans tous ces moments.

« Il y a les deux étoiles »

« Je n’avais vu que de l’extérieur, je voulais voir comment c‘était aménagé, comment les gens sont. Je suis très agréablement surpris de l’accueil. Je me sens déjà très bien ici, on sent une bonne atmosphère, confie le jeune gardien. Le fait d’y être et de faire partie de ce cercle très privilégié, on passe dans un autre monde. Je n’en ai pas encore conscience mais je vais essayer de prendre du plaisir et de rester le plus naturel. J’ai l’ambition de m’intégrer et jouer le plus relâché possible à l’entrainement pour montrer de quoi je suis capable. »

Et de savourer, à l’arrivée dans sa chambre, la présence des équipements des Bleus : « Il y a les deux étoiles, ce qu’on n’a pas en équipe de France Espoirs. Là, on touche le Graal ! »

Qu’on se le dise : ça fait du bien, cette insouciance.

Les proches de Mbappé remettent en cause la version de Deschamps