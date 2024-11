La Roumanie gagne sur tapis vert contre le Kosovo, mais écope de sanctions

Comment passer de 0-0 à 3-0 sans marquer ?

Après les incidents survenus en tribunes lors de rencontre entre la Roumanie et le Kosovo à Bucarest, vendredi, ayant empêché la partie d’aller à son terme, les locaux ont été sanctionnés, ce mercredi. Pour rappel, dans le temps additionnel de la seconde période, les joueurs kosovars sont rentrés aux vestiaires à quelques secondes de la fin sur fond de chants pro-serbes venant d’une partie du public roumain.

Victoire sur tapis vert, amende et match à huis clos

Et l’UEFA ne transige pas avec les règles. Ce mercredi, l’instance a tranché pour une victoire roumaine sur tapis vert (3-0), pointant la Fédération kosovare de football responsable d’un match qui n’a pas pu être disputé jusqu’au bout. Un résultat sans incidence, la Roumanie étant déjà promue en Ligue B et le Kosovo maintenu en Ligue C.

En revanche, la Fédération roumaine a été condamnée à une amende de 128 000 euros pour comportement discriminatoire ou raciste des supporters, notamment des chants xénophobes anti-hongrois, provocations à travers des messages politiques et jets d’objets et utilisation de lasers et fumigènes.

Le prochain match de la sélection sera d’ailleurs joué à huis clos.

Le match entre la Roumanie et le Kosovo suspendu