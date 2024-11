Le match entre la Roumanie et le Kosovo suspendu

Tout ça pour un 0-0.

Le match entre la Roumanie et le Kosovo a été interrompu. Alors qu’aucune des deux équipes ne se départageait, les joueurs kosovars, parmi lesquels Edon Zhegrova, ont décidé de quitter la pelouse de l’Arena Națională de Bucarest. Sur les images, on voit l’attaquant roumain du Ferul Constanța Denis Alibec se prendre le bec avec Amir Rahmani, défenseur central kosovar de Naples. Les visiteurs dénoncent des chants racistes de la part du public roumain.

Le 12 septembre 2023 dans le même stade, le match de qualification à l’Euro 2024 face au Kosovo (victoire 2-0) a été interrompu. La Roumanie avait été sanctionnée d’un match à huis clos et d’une amende.

Kosovo players and staff leaving the pitch after Romania’s ultras chanted “serbia, serbia.”

Typical racist behavior by these people! #ROUKOS | #UNL pic.twitter.com/XZA6rhT6Eq

