Souleymane Diawara ne veut pas de Zidane à la tête de l’équipe de France

Unpopular opinion.

Plus de douze ans après sa prise de fonctions, Didier Deschamps ne semble pas prêt à laisser la main à la tête de l’équipe de France. Certaines voix s’élèvent pourtant pour réclamer son remplacement par Zinédine Zidane, successeur désigné du basque. Une mauvais idée selon Souleymane Diawara. « Moi, tant qu’il y a les résultats, je suis pour la stabilité. Parce que celui qui va remplacer Deschamps, je lui souhaite bon courage. Il ne faut pas oublier tout ce qu’il a fait. C’est pour ça que moi qui aime beaucoup Zizou, je ne veux pas qu’il prenne l’équipe de France tout de suite », a confié l’ancien de l’OM ou Bordeaux dans un live Twitch.

🗣️ « Je ne veux pas que Zizou prenne l’Équipe de France tout de suite. Passer après Deschamps ça va être très dur. » Souleymane #Diawara s’exprime sur l’après Didier Deschamps en Équipe de France 🇫🇷 pic.twitter.com/YEiyE2b1GX — Ange GR (@AngeGR_) November 14, 2024

Un intermède avant Zidane ?

Et Diawara de développer, à propos d’un possible échec du triple champion d’Europe sur le banc du Real Madrid : « S’il fait moins bien que Deschamps, tout le monde va lui tomber dessus. Tu connais bien les journalistes en France, tu sais comment ils sont. A un moment donné, tu connais le football. Tu peux être là-haut et le lendemain, tu peux être en bas. Donc, pour l’instant, Zizou non. Il faut prendre quelqu’un d’autre. »

Pour qu’il puisse se foirer et laisser Zizou arriver ensuite comme le sauveur ?

Son évolution, son leadership, son retour en Bleus... Mattéo Guendouzi se confie avant Italie-France