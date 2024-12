Axel Villière, le frère d’Ardennes

« Axel me réconcilie avec le foot d’aujourd’hui, bourré de pognon et d’ambition, ça fait du bien d’avoir des gars comme ça », prévient d’entrée Thibault, supporter omniprésent des Sangliers. Devenu la voix du CSSA depuis deux ans via sa page Facebook, l’apprenti commentateur sportif ajoute : « Avant la rétrogradation, c’était le capitaine de la réserve, personne ne le connaissait. Quand tous les joueurs ont quitté le navire, je l’ai appelé. Si lui restait, en étant capitaine, ça pourrait motiver les autres. » À l’autre bout du fil, Thibault découvre un jeune adulte étonnamment posé, droit, « loin d’être con et qui dégage une aura naturelle », et surtout un amoureux sincère du CSSA : « Il m’a rappelé quelques jours plus tard pour m’annoncer qu’il restait. Je me sens proche de lui par rapport à ça, à son choix de faire bloc avec le CSSA au moment le plus dur. »

Le Varane des Ardennes

Un an et demi plus tard, tout le monde connaît le nom d’Axel Villière dans les Ardennes, quand bien même ce blondinet longiligne n’a pas franchement la dégaine d’une star, avec son visage poupon et sa coupe en brosse bien rangée. Cette nouvelle renommée n’empêche pas encore ce dernier de sortir se promener au pied du plus grand château fort d’Europe, même si elle a « changé sa vie » : « Je suis reconnu dans la rue, je reçois beaucoup de messages sur les réseaux. C’est très gratifiant, c’est exceptionnel de vivre ces choses-là en R2 (le CSSA a été promu à la fin de la saison dernière, NDLR), comme de jouer dans un stade de 25 000 places avec un kop à chaque match, et de voir nos rencontres diffusées… »

C’est particulier, car je réalise mon rêve à cause des cauchemars du club. Axel Villière

Dans ce drame ardennais, Axel Villière est devenu malgré lui un symbole de la résilience sedanaise à l’été 2023 : « Sedan a été laissé tomber. Quand on voit le sort de Sochaux, Nancy, on se dit qu’à Sedan, on n’a pas été aidés de la même manière. » D’autant plus que le Sanglier du cru a vite enfilé le brassard de capitaine, pour mener ses troupes sur la pelouse de Louis-Dugauguez, dont il connaît par cœur les tribunes. « J’y ai vu tellement de matchs dans le kop, c’est fou d’être sur cette pelouse », apprécie celui qui n’avait jamais joué ni fait de banc avec l’équipe première, avant la rétrogradation de N1 à R3 à l’été 2023, et qui a refusé des offres d’équipes locales par fidélité pour le CSSA : « J’ai fait quelques entraînements avec la N1, rien de plus. C’est particulier, car je réalise mon rêve à cause des cauchemars du club… »

Car avant d’être le capitaine de la nouvelle histoire de Sedan, Axel Villière est surtout un bon joueur de ballon. « Sur le terrain, je suis calme, j’aime soigner mes relances. Balancer de longs ballons devant, ce n’est pas mon truc », explique celui qui ne dit toutefois jamais non à un bon tampon. « Le genre de joueur que j’aime : humain, qui fait parfois des erreurs, mais qui bosse beaucoup, avance Thibault. Il ne fait pas hyper musclé sous son maillot, mais quand il va au contact, il fait très très mal. C’est un défenseur très autoritaire, un éternel insatisfait. » Parfois décalé dans le couloir gauche pour dépanner, Axel Villière a toujours été défenseur, depuis ses débuts au CS Sedan Ardennes à six piges, sous les yeux de Jean-Pierre Vautier, dirigeant historique de l’école de foot sedanaise depuis 1972. « Axel est un excellent joueur, avec une tête bien faite et une super relance. C’est un très bon capitaine qui remonte tout le monde à la mi-temps. Il est plus discret en dehors du terrain, mais sur la pelouse, il se fait entendre », dépeint l’éducateur qui a tout connu avec Sedan, du football ouvrier à la Coupe d’Europe, en passant par les années en Ligue 1. Il ajoute : « C’est un pur Ardennais qui a Sedan dans le sang et qui est toujours resté fidèle au club, même quand il habitait loin. Il a toujours tout fait pour jouer avec le CSSA. » Quand les études l’ont fait déménager dans la cité rémoise rivale, à 98 kilomètres au sud, l’étudiant en STAPS avalait le trajet trois fois par semaine, pour s’entraîner. Même chose lors de sa première affectation dans un collège de Seine-et-Marne.

Bussaglia, Fourniret & fête des voisins

Depuis, l’Éducation nationale l’a rapatrié à Charleville-Mézières, ce qui épargne sa voiture, mais pas son ego. « Quelques élèves suivent les matchs sur les réseaux. Le lundi, ils viennent m’en parler, surtout si je me rate. J’ai aussi plusieurs collègues qui suivaient Sedan dans les belles années et qui s’y sont remis depuis mon arrivée. On parle CSSA dans la salle des profs », sourit le capitaine, qui ne voit toutefois pas de maillot à son nom dans le gymnase : « En cours, je vois plus des maillots du PSG, de l’OM, ou de clubs étrangers comme le Real Madrid. Il n’y a pas de Rémois, ça va. De toute façon, je n’accepte pas un élève en cours s’il a un maillot de Reims. »

En cours, je n’accepte pas un élève s’il a un maillot de Reims. Axel Villière

En vrai Sedanais, Villière honnit la Cité des sacres, quand bien même il y a étudié : « Personne n’y savait que je jouais pour Sedan, donc je n’ai pas eu de problèmes. En tout cas, je n’allais surtout pas voir de match à Delaune ! » Plutôt du genre à se promener en pleine nature autour de sa maison à Issancourt-et-Rumel (patelin de 391 habitants rendu tristement célèbre par le couple Fourniret) ou à aller au cinéma, Axel Villière profite aussi de sa vie de prof d’EPS pour « varier les plaisirs » et préfère « faire découvrir d’autres sports que le foot » à ses élèves. Il assure même que sa carrière l’aide à mieux connaître son corps, et à mieux aborder « la dimension psychologique d’un match, notamment quand il faut parler dans le vestiaire, ou à l’arbitre. »

Du sang-froid, le capitaine sedanais et ses troupes en ont de toute façon besoin, eux qui jouent devant 1 000 personnes en moyenne à domicile, et qui attirent tous les regards avec leur coach, Elise Bussaglia (192 sélections avec les Bleues), et leur nouveau propriétaire, Kalidou Koulibaly. « Je ne l’ai pas encore vu, mais depuis son arrivée, le club travaille beaucoup pour se restructurer, apprécie Axel Villière. C’est du travail invisible, on n’a pas de bain à remous dans le vestiaire par exemple ! » Or, si ce contexte ne suffisait pas, les Sedanais passent leur temps à jouer dans la banlieue rémoise à l’extérieur. « À chaque match, on a un arrêté préfectoral pour interdire à nos supporters de venir, en R2 ! », regrette celui qui fredonne parfois les chants de supporters lors de temps morts sur le terrain. Une hostilité permanente qui tranche avec la saison dernière, en R3, passée à affronter des bleds voisins face à des équipes toutes supportrices du CSSA. « En R3, on jouait contre des types qui étaient venus nous encourager la semaine d’avant, avec qui on a joué en jeunes à Sedan. C’était drôle. Mais il n’y avait pas de cadeaux pour autant », résume le chef de meute des Sangliers. Ce contexte n’empêche pas le CSSA de trôner en tête de sa poule, pour obtenir une deuxième montée de rang. L’objectif d’Axel Villière, même si ce dernier sait que passé un certain niveau, il devra rendre son brassard. « Je veux rester le plus longtemps possible au club, mais tant pis si le club remonte très vite et que je perds ma place, j’aurais fait mon travail et je retournerai en réserve », promet le défenseur. Mais d’après Jean-Pierre Vautier, le capitaine a encore le temps de voir venir, puisqu’il décèle en lui « le potentiel d’un joueur de N3, voire de N2 ». Ce qui laisse, au bas mot, encore trois saisons à Axel Villière avant de rendre le tablier.

