Le capitaine de Niort réagit à l’exclusion des compétitions nationales de son club

Ils ont eu la peau des Chamois.

Les Chamois niortais fêteront leurs 100 ans en 2025, et ne seront plus professionnels. L’équipe première de Niort a été exclue des compétitions nationales par la FFF ce jeudi 1er août. Le lendemain, le reste de l’effectif a effectué un dernier entraînement collectif, dirigé par l’entraîneur Philippe Hinschberger. L’ancien capitaine Quentin Bernard a publié un long et émouvant message sur son compte Instagram. À 34 ans, celui qui a joué près de 250 matchs avec les Chamois paraissait touché.

« Les Chamois sont morts, VIVE les Chamois. Ces quelques mots résonnent dans ma tête depuis jeudi, a-t-il commencé. La fin d’une aventure, la fin d’un club à l’aube du centenaire. On va se battre pour défendre nos droits et condamner un homme [il pense à Mickaël Hanouna, président niortais, NDLR] qui, à lui seul, a tué un club, une ville. Je pense aux salariés, aux jeunes du club, aux passionnés, aux journalistes, à toutes les personnes qui travaillent depuis de longues années autour et pour le club. Je suis fier de ce club et on ne le laissera pas mourir. »

Puis le dernier buteur de l’histoire du stade René-Gaillard dans l’ère professionnelle du club a insisté sur l’avenir des Chamois. « Aujourd’hui, le club appartient de nouveau aux Niortais. À vous, d’ouvrir une nouvelle page. Il faut soutenir la formation, il faut soutenir l’association, j’ai une pensée pour mon Guy [Fleurquin, président de l’Association chamois niortais, NDLR] qui se bat pour que l’association continue de vivre. Politiques, partenaires, actionnaires, à partir d’aujourd’hui l’avenir du club est entre vos mains. Les amoureux du club seront toujours là. Le chemin sera long et sinueux mais nous devons nous battre. Le club a besoin d’infrastructures, d’aide des collectivités et des partenaires, vous devez vous réunir pour écrire un nouveau chapitre. Merci aux Chamois niortais pour toutes ces années, j’ai été fier de porter ton maillot, de représenter un club qui a des valeurs de partage, d’entraide, de solidarité, et de courage. Il faudra du temps mais soyez prêts à en prendre pour que ce club redevienne pro un jour. On y arrivera. Je compte sur vous. »

