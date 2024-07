Rétrogradation en N2 confirmée pour Niort

Les Chamois en voie d’extinction.

Ce jeudi était le jour de vérité pour le club de Niort, qui attendait la décision en appel de la DNCG concernant sa rétrogradation en Nationale 2 annoncée le 26 juin dernier. Malheureusement pour eux, le gendarme du football français a confirmé la décision selon La Nouvelle République. Un coup dur pour le club, troisième du dernier championnat de National.

Malgré la confirmation de la rétrogradation, Mikaël Hanouna, le président du club, ne compte pas se laisser faire et saisira le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour un dernier recours devant la FFF. Le club explique cet ultime effort par un processus de vente encore en cours et bien engagé avec des repreneurs français et étrangers, ce qui assainirait les finances du club : « Il y a des fonds et tout ce qu’il faut pour repartir, mais toutes les opérations n’ont pas pu se faire à temps pour le passage », avoue Mikaël Hanouna. Le président n’a d’ailleurs aucun doute sur une issue positive après le passage devant la FFF : « Je suis confiant, sinon on n’irait pas devant le CNOSF. J’ai bon espoir que la situation aboutisse. »

Décidément les Hanouna et les galères, c’est quelque chose.

