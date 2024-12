Un club de National rétrogradé par la DNCG

Un monument est en péril, allô Stéphane Bern.

Branle-bas de combat à Châteauroux. La DNCG a surveillé les comptes de la Berrichonne, et a prononcé une rétrogradation en National 2, indique La Nouvelle République ce mardi. Le club a jusqu’à la fin de la saison pour redresser la barre, et trouver la somme de… 3,5 millions d’euros. Il a détaillé vouloir coopérer avec la DNCG dans un communiqué : « Convaincue de la justesse de sa démarche, la Berrichonne de Châteauroux exprime sa détermination à surmonter cette épreuve et à retrouver rapidement les chemins de la pleine stabilité financière. » Un plan de licenciements pour passer le nombre de salariés de 37 à 8, une réduction de la masse salariale, un arrêt du centre de formation et un étalement des dettes ont déjà été négociés par l’équipe de Benjamin Gufflet, actionnaire depuis janvier du club berrichon.

Encadrement de la masse salariale prononcé

Le gendarme financier sanctionne également l’équipe du ministre des Sports Gil Avérous d’un encadrement de sa masse salariale et d’une interdiction de recruter lors du mercato d’hiver. Cette saison, le dernier de National était déjà puni de Coupe de France. La Berri peut se consoler en se disant que Lyon, Martigues, Bastia sont dans les mêmes draps.

📝 𝗗𝗡𝗖𝗚 : 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹. La réaction de @LaBerrichonne après la décision de la DNCG. — La Berrichonne de Châteauroux (@LaBerrichonne) December 3, 2024

La FFF peut envisager la création d’un championnat des équipes tombées à l’eau. En août 2025 pour la première journée, Bastia se déplacera à Sedan et Châteauroux à Niort, tandis que Bordeaux accueillera Cholet.

