Cris et la Berrichonne de Châteauroux présentent leurs excuses après la fameuse causerie

Au repos, les propos ne sont plus les mêmes.

Dès le lendemain de la publication d’un extrait assez compromettant de sa causerie d’avant match avec Châteauroux, l’entraîneur de la Berrichonne de Châteauroux Cris a réagi sur son compte Instagram, en dénonçant « des propos sortis de leur contexte ». Pourtant, ceux-ci étaient on ne peut plus explicites : « Quand vous allez en boîte pour retrouvez une fille, tu regardes la fille, tu as envie de la niquer », suivi d’un élégant « la bite, elle doit être comme ça. Je vous le dis, la bite, elle doit être comme ça. »

« Mes propos étaient inappropriés »

« Je reconnais que mes propos étaient inappropriés, a-t-il expliqué. Mon intention était de motiver mes joueurs, mais je réalise que le langage employé était déplacé et ne reflète pas les valeurs de respect que je défends. Je m’engage à adopter une communication plus respectueuse à l’avenir, conscient de l’impact que mes mots peuvent avoir. »

📝 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗱𝗲 𝗟𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗿𝗶𝗰𝗵𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗮̂𝘁𝗲𝗮𝘂𝗿𝗼𝘂𝘅 — La Berrichonne de Châteauroux (@LaBerrichonne) February 19, 2025

Le club casterloussin a publié dans la foulée un communiqué, exprimant « son soutien à son entraîneur, lesdits propos ne reflétant pas les valeurs humaines et professionnelles de Cris ». Avant de poursuivre : « Le club estime dommageable que cette vidéo postée par son service communication n’ait pas fait l’objet d’un meilleur discernement sur des conséquences néfastes que cela aurait pu provoquer dans l’espace public. La Berrichonne de Châteauroux comprend les réactions suscitées et s’en excuse. Cependant Cris a toujours démontré un profond respect envers le club, les joueurs et les supporters. La Berrichonne de Châteauroux et son président Benjamin Gufflet tiennent à rappeler leur engagement en faveur du respect de toutes et tous, et notamment des femmes. »

On aura jamais autant parlé de la Berri.

