Rouen reste leader, Versailles laisse le podium à Dijon, Caen patine

C’est ça de passer sur Canal +.

Une seule victoire chez les neufs derniers, une seule défaite chez les huit premiers. Voilà comment résumer ce vendredi soir de National, qui continue de révéler les tendances de la saison. Tout d’abord, le FC Rouen de Régis Brouard, court vainqueur de Bourg-en-Bresse (1-0), est solide. Derrière lui, Sochaux n’a pas joué ce soir et garde sa place. Pas le FC Versailles, qui laisse le podium à Dijon, facile vainqueur de Concarneau (3-0). Les Franciliens sont tombés sur un QRM réveillé depuis qu’il a changé d’entraîneur, vainqueur ce soir grâce à deux penaltys (2-1). L’effet Canal +.

Pas de victoire en septembre pour Caen

Enfin, Bourg-en-Bresse n’a toujours pas gagné cette saison. Le Puy-en-Velay, qui a concédé le nul contre le Paris 13 Atlético (1-1) et le Stade Briochin, n’ont gagné qu’une fois. Ils complètent la fin du classement.

Dire qu’ils jouent sans gouvernement…

Le Puy Foot 1-1 Paris 13 Atletico

Orléans 3-1 Stade Briochin

Valenciennes 2-0 Villefranche

Châteauroux 2-1 Caen

Dijon 3-0 Concarneau

Versailles 1-2 Quevilly Rouen Métropole 

Fleury 91 0-2 Aubagne

Rouen 1-0 Bourg-en-Bresse Péronnas

L’ancien président du FC Rouen condamné à 10 mois de prison

