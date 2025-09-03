Un ancien proche de Lionel Messi signe à Châteauroux

Sa famille habite, dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière.

La Berri tient son numéro 9 ! Corentin Jean s’est officiellement engagé à Châteauroux. L’attaquant aux 160 matchs en Ligue 1 est resté libre après une saison à Sochaux, en National. Il n’a que 30 ans, mais un CV garni par des passages à Monaco, à Toulouse, à Troyes, à Lens et à l’Inter Miami, ce qui fait de lui un prédécesseur de Lionel Messi. En effet, ils mesurent la même taille.

Après avoir annoncé le retour de Bakary Sako, l’équipe du jeune coach Valentin Guichard (35 ans) emmagasine de l’expérience. Les Bleu et Rouge ont démarré leur saison de National par trois matchs nuls (encourageants) et une défaite à domicile, contre Orléans. La Berri est déjà miraculée : rétrogradé par la DNCG en décembre dernier, elle avait entériné sa descente sportive en mai, après une deuxième partie de saison catastrophique sous les ordres de Cris. Heureusement pour eux, la rétrogradation administrative de Martigues a permis de les sauver en National.

𝗖𝗼𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗝𝗲𝗮𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗕𝗹𝗲𝘂 𝗲𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 ! ✍️ L'attaquant de 30 ans aux 160 matchs de Ligue 1 et originaire de Blois rejoint La Berrichonne. 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗮̀ 𝗟𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗿𝗶' 𝗖𝗼𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 ! 🤝 pic.twitter.com/c89BToGB3I — La Berrichonne de Châteauroux (@LaBerrichonne) September 3, 2025

Fabrizio Romano l’a raté celui-ci !

Châteauroux, un si long toboggan