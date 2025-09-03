S’abonner au mag
  • France
  • Berrichonne de Châteauroux

Un ancien proche de Lionel Messi signe à Châteauroux

UL
Un ancien proche de Lionel Messi signe à Châteauroux

Sa famille habite, dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière.

La Berri tient son numéro 9 ! Corentin Jean s’est officiellement engagé à Châteauroux. L’attaquant aux 160 matchs en Ligue 1 est resté libre après une saison à Sochaux, en National. Il n’a que 30 ans, mais un CV garni par des passages à Monaco, à Toulouse, à Troyes, à Lens et à l’Inter Miami, ce qui fait de lui un prédécesseur de Lionel Messi. En effet, ils mesurent la même taille.

Après avoir annoncé le retour de Bakary Sako, l’équipe du jeune coach Valentin Guichard (35 ans) emmagasine de l’expérience. Les Bleu et Rouge ont démarré leur saison de National par trois matchs nuls (encourageants) et une défaite à domicile, contre Orléans. La Berri est déjà miraculée : rétrogradé par la DNCG en décembre dernier, elle avait entériné sa descente sportive en mai, après une deuxième partie de saison catastrophique sous les ordres de Cris. Heureusement pour eux, la rétrogradation administrative de Martigues a permis de les sauver en National.

Fabrizio Romano l’a raté celui-ci !

Châteauroux, un si long toboggan

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
95
45

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine