Le nouveau latéral gauche du FC Metz a connu l’AC Milan

Metz en ballo-ttage favorable pour éviter l’ascenseur ?

Ce mercredi, le FC Metz a officialisé le recrutement de Fodé Ballo-Touré. Libre depuis son départ du Havre en fin de saison dernière, l’arrière gauche de 28 ans a signé un contrat jusqu’en 2026 avec une saison en plus option. Dans l’effectif de Stéphane Le Mignan, Ballo-Touré portera le fameux numéro… 97.

4e club de Ligue 1

L’international sénégalais arrive en Lorraine pour renforcer l’arrière-garde des Grenats après un début de saison déjà critique (3 défaites, 7 buts encaissés). Ballo-Touré y découvrira son quatrième club en Ligue 1, après deux piges loupées à l’AC Milan et à Fulham entre 2021 et 2025.

Il ne lui reste plus qu’à trouver la tête de Habib Diallo.

Habib Diallo, en repassant par la Lorraine avec ses sabots

