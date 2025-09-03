Le nouveau latéral gauche du FC Metz a connu l’AC Milan

Metz en ballo-ttage favorable pour éviter l’ascenseur ?

Ce mercredi, le FC Metz a officialisé le recrutement de Fodé Ballo-Touré. Libre depuis son départ du Havre en fin de saison dernière, l’arrière gauche de 28 ans a signé un contrat jusqu’en 2026 avec une saison en plus option. Dans l’effectif de Stéphane Le Mignan, Ballo-Touré portera le fameux numéro… 97.

4e club de Ligue 1

L’international sénégalais arrive en Lorraine pour renforcer l’arrière-garde des Grenats après un début de saison déjà critique (3 défaites, 7 buts encaissés). Ballo-Touré y découvrira son quatrième club en Ligue 1, après deux piges loupées à l’AC Milan et à Fulham entre 2021 et 2025.

𝗙𝗼𝗱𝗲́ 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼-𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ est Messin 🫡 🤩 Fensch Voyages vous présente notre nouvelle recrue 🔛 — FC Metz ☨ (@FCMetz) September 3, 2025

Il ne lui reste plus qu’à trouver la tête de Habib Diallo.

Habib Diallo, en repassant par la Lorraine avec ses sabots