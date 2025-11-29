Droits TV : jackpot pour La Liga

Contrairement à d’autres, le foot espagnol vend bien ses droits.

Au terme de la vente des droits du championnat espagnol pour le cycle 2027-2032, Javier Tebas a réussi son pari. Le président de la Liga Nacional de Fútbol Profesional et ses équipes sont parvenus à trouver un accord avec Movistar+ et DAZN, les actuels diffuseurs de La Liga qui diffuseront par ailleurs cinq matchs chacun, pour un total de 1,050 milliard d’euros par saison sur cette période (contre 990 millions actuellement). Une hausse de 6% donc par rapport au précédent contrat qui n’inclut pas la vente des droits pour la deuxième division espagnole, ni celle pour la diffusion dans les complexes hôteliers, les bars, les restos, etc. De quoi faire jubiler Tebas qui a écrit sur X : « Telefónica (Movistar+) et DAZN ont renouvelé leurs accords pour la diffusion de cinq matchs par journée (chacun), consolidant ainsi leurs partenariats stratégiques. »

📊 LALIGA superará los 6.135millions d’euros en ingresos audiovisuales domésticos en el ciclo 2027/28–20332e, un 9% más que el periodo anterior. 📺 Telefónica y DAZN renovarán con 5 partidos por jornada consolidándose como socios estratégicos. 💼 Crecimiento en todas las categorías:… pic.twitter.com/WX2gVKb752 — Javier Tebas Medráno (@Tebasjavier) November 28, 2025

De quoi peut-être rassurer certains présidents de première division espagnole en difficulté, notamment Ángel Torres. En début de saison, comme certains autres de ses confrères, le boss de Getafe avait poussé un coup de gueule au moment de la vente du prometteur défenseur Omar Alderete à Sunderland, tout juste promu en Premier League : « Nous avons cédé Omar Alderete, l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, à un club nouvellement promu en Premier League pour une bouchée de pain, juste pour que je puisse avoir 16-17 joueurs enregistrés avant dimanche. Quand vous appelez La Liga, tout ce qu’ils vous disent, c’est “vendez, vendez”. Ils ne me laissent même plus utiliser de garanties personnelles. Notre ligue est la risée de l’Europe. »

La fin de l’austérité ?

Cherki, Harit, Salah... Voici à quoi ressemblera Troyes la saison prochaine