S’abonner au mag
  • Liga
  • Droits TV

Droits TV : jackpot pour La Liga

AC
Droits TV : jackpot pour La Liga

Contrairement à d’autres, le foot espagnol vend bien ses droits.

Au terme de la vente des droits du championnat espagnol pour le cycle 2027-2032, Javier Tebas a réussi son pari. Le président de la Liga Nacional de Fútbol Profesional et ses équipes sont parvenus à trouver un accord avec Movistar+ et DAZN, les actuels diffuseurs de La Liga qui diffuseront par ailleurs cinq matchs chacun, pour un total de 1,050 milliard d’euros par saison sur cette période (contre 990 millions actuellement). Une hausse de 6% donc par rapport au précédent contrat qui n’inclut pas la vente des droits pour la deuxième division espagnole, ni celle pour la diffusion dans les complexes hôteliers, les bars, les restos, etc. De quoi faire jubiler Tebas qui a écrit sur X : «  Telefónica (Movistar+) et DAZN ont renouvelé leurs accords pour la diffusion de cinq matchs par journée (chacun), consolidant ainsi leurs partenariats stratégiques. »

De quoi peut-être rassurer certains présidents de première division espagnole en difficulté, notamment Ángel Torres. En début de saison, comme certains autres de ses confrères, le boss de Getafe avait poussé un coup de gueule au moment de la vente du prometteur défenseur Omar Alderete à Sunderland, tout juste promu en Premier League : « Nous avons cédé Omar Alderete, l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, à un club nouvellement promu en Premier League pour une bouchée de pain, juste pour que je puisse avoir 16-17 joueurs enregistrés avant dimanche. Quand vous appelez La Liga, tout ce qu’ils vous disent, c’est “vendez, vendez”. Ils ne me laissent même plus utiliser de garanties personnelles. Notre ligue est la risée de l’Europe.  »

La fin de l’austérité ?

Cherki, Harit, Salah... Voici à quoi ressemblera Troyes la saison prochaine

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!