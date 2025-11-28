La somme folle perdue par Lyon en 2024-2025

L’Olympique lyonnais avait perdu 25,1 millions d’euros lors de la saison 2023-2024 ?

Un très bon score, s’il est comparé à celui de l’exercice suivant : en 2024-2025, le déficit enregistré par le club rhodanien a atteint… plus de 200 millions d’euros, et même 201,2 millions précisément (selon les information relayées par L’Équipe, ce vendredi).

Il s’agit du dernier bilan comptable de l’ère John Textor, et il a été communiqué par Eagle Football Group. Dans ces conditions, il ne semble pas étonnant que l’entité ait connu des démêlés avec la Direction nationale du contrôle de gestion et que l’OL ait frôlé la descente en Ligue 2.

Côté terrain, en revanche, rien à dire actuellement.

